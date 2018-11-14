Milli güreşçimiz Cengiz Arslan dünya şampiyonu!

Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam eden 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden milli güreşçimiz Cengiz Arslan’dan göğsümüzü kabartan bir haber geldi. Yarı finalde karşılaştığı Ukraynalı Artur Politaiev'i 5-2 yenerek finale yükselen ve altın madalya için mindere çıkmaya hak kazanan Milli güreşçi Arslan, Gürcü rakibi Ramaz Zodize ile karşılaştı. Grekoromen stilde 72 kiloda mücadele eden Cengiz Arslan, final müsabakasını 3-1 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kerem Kamal ise grekoromen stil 60 kiloda Özbek rakibi İslam Bakhramov’u sayı tuşuyla (9-1) mağlup ederek bronz madalya kazandı. Grekoromen stilde birer altın ve gümüş, 2 de bronz madalya kazanan milli takım, bu kategoride 85 puan toplayarak dünya üçüncüsü oldu. Kadınlarda mindere çıkan 76 kilo güreşçisi Ayşegül Özbeğe, çeyrek finalde ABD’li Korinahe Jacquia Bullocl’u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda Kanadalı Gracelyn Doogan’a 5-2 üstünlük kuran milli güreşçi, finalde mücadele hakkı elde etti.

Ayşegül Özbeğe, yarın altın madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada kadınlarda yarın ayrıca Zeynep Yetgil (53 kilo), Elif Yanık (57 kilo), Aslı Tuğcu (62 kilo), Aslı Demir (65 kilo) ve Buse Tosun (72 kilo) maçlarını yapacak.

Milli güreşçilerden iki madalya! Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Osman Yıldırım gümüş ve Fatih Cengiz bronz madalya kazandı. İlgili Haberi Oku