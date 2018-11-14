Beşiktaş’ta Tolgay Arslan süresiz kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş’ta son dönemlerin en çok konuşulan ismi Tolgay Arslan ile ilgili flaş bir karar alındı.

Beşiktaş’ta orta saha oyuncusu Tolgay Arslan süresiz kadro dışı bırakıldı.

İşte Beşiktaş tarafından yapılan açıklama…

Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır.

Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır. pic.twitter.com/vZBdy5gHRn — Beşiktaş JK (@Besiktas) 14 Kasım 2018

Alacakları için TFF’ye başvurmuştu

28 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı yönetimin geçmiş aylara ait alacaklarını yatırmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurmuştu.

Şenol Güneş devre arasında azarlamıştı

Teknik Direktör Şenol Güneş, Başakşehir maçının devre arasında yemek yediğini gördüğü oyuncusuna nedenini sordu. Tolgay'ın “Zaten oynatmıyorsunuz” demesine kızan deneyimli hoca, Genk maçında yedek bıraktığı gurbetçiyi Sivasspor maçı kadrosuna almamıştı.

Tolgay için ayrıca Başakşehir maçının devre arasında dürüm yediği için Futbol İdari Direktörü Ali Naibi tarafından uyarı almıştı.