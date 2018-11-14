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Real Madrid’de Santiago Solari dönemi!
İspanya La Liga

Real Madrid’de Santiago Solari dönemi!

Real Madrid, geçici teknik direktörlüğe getirildiğinden beri çıktığı 4 maçı da kazanan eski futbolcusu, Arjantinli teknik adam Santiago Solari ile 2020-21 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

14 Kasım 2018 07:34

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, geçici olarak görev yapan Santiago Solari’yi teknik direktörlüğe getirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim’de kontratının feshedildiği teknik direktör Julen Lopetegui’nin yerine geçici olarak görevlendirilen Santiago Solari ile 2020-21 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Aktif kariyerinde 2000’den 2005’e kadar Real Madrid forması giyen 42 yaşındaki Arjantinli teknik adam, Real Madrid A Takımı emanet edilmeden önce iki sezon boyunca B takımını çalıştırdı. Lopetegui yönetiminde 14 resmi karşılaşmada 6 galibiyet alabilen Real Madrid, Solari başa geçtiğinden bu yana oynadığı 4 maçı da kazandı. 12 Kasım 2018 Avrupa`nın 5 büyük liginde görünüm İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:34 | 14 Kasım 2018
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