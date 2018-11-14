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Potada temsilcilerimizden ikide iki!
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Potada temsilcilerimizden ikide iki!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Banvit, konuğu Anwil Wloclawek’i 75-68, EuroCup'ta TOFAŞ ise deplasmanda Asseco Gdynia'yı 87-77 mağlup etti.

14 Kasım 2018 01:01

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Banvit, sahasında konuk ettiği Polonya ekibi Anwil Wloclawek'i 75-68 mağlup etti. Banvit’in yeni transferi McKenzie Moore 19 sayı ile oynadı. Banvit bu sonucun ardından gruptaki dördüncü galibiyetini aldı. Polonya ekibi ise dördüncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

7Days EuroCup B Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz TOFAŞ ise deplasmanda Asseco Gdynia’yı 87-77’lik skorla geçti. TOFAŞ’ta Mejia 22, Garrett 21 ve Kadji 17 sayı üretti. TOFAŞ, 7. karşılaşmasında 3. galibiyetini elde etti. Asseco Gdynia ise 6. mağlubiyetini aldı. 13 Kasım 2018 Işıl Alben: “Büyük bir avantajımız var” 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 4'te 4 yaparak büyük bir avantaj sağladıklarını söyleyen Milli basketbolcu Işıl Alben, son iki maçı da kazanıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 01:04 | 14 Kasım 2018
7Days EuroCup banvit FIBA Şampiyonlar Ligi tofaş
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