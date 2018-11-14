Potada temsilcilerimizden ikide iki!

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Banvit, sahasında konuk ettiği Polonya ekibi Anwil Wloclawek'i 75-68 mağlup etti. Banvit’in yeni transferi McKenzie Moore 19 sayı ile oynadı. Banvit bu sonucun ardından gruptaki dördüncü galibiyetini aldı. Polonya ekibi ise dördüncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

7Days EuroCup B Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz TOFAŞ ise deplasmanda Asseco Gdynia’yı 87-77’lik skorla geçti. TOFAŞ’ta Mejia 22, Garrett 21 ve Kadji 17 sayı üretti. TOFAŞ, 7. karşılaşmasında 3. galibiyetini elde etti. Asseco Gdynia ise 6. mağlubiyetini aldı. Işıl Alben: “Büyük bir avantajımız var” 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 4'te 4 yaparak büyük bir avantaj sağladıklarını söyleyen Milli basketbolcu Işıl Alben, son iki maçı da kazanıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediklerini söyledi. İlgili Haberi Oku