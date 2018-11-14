Mehmet Topal’dan Erwin Koeman’a teşekkür!

UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda İsveç’i konuk edecek olan Milli Takım’da kaptan Mehmet Topal, hem Milli Takım’ı hem de Fenerbahçe’deki durumu değerlendirdi. Fenerbahçe’nin başında bulunan Erwin Koeman için konuşan deneyimli orta saha oyuncusu, “Koeman, uzun zamandır tanıdığımız bir hocamız. Cocu’nun yardımcılığını yaparken ondan böyle bir görev istediler. O da bence bu görevini en iyi şekilde yapıyor. Takıma karşı enerjisi çok iyi. Koeman’a teşekkür ediyoruz çünkü takımı ve oyuncuları iyi tanıyor. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor” dedi.

A Milli Takım’ın da durumunu değerlendiren Mehmet Topal, “Zorlu maçlar bizi bekliyor, önümüzde İsveç maçımız var. Bence gruptaki en önemli maçlardan birine çıkacağız. Bana kalırsa Rusya maçında iyi bir oyun ortaya koyduk, sadece basit hatalardan gol yedik. Taraftarlarımızı da maça bekliyoruz, onlara çok ihtiyacımız olacak bu maçta. Umut ediyorum 3 puanı alan taraf biz oluruz ve güzel bir oyunla taraftarımıza armağan ederiz” şeklinde konuştu.

‘GALİBİYETLER ALDIKÇA ÖZGÜVENİMİZ YERİNE GELİYOR’

Fenerbahçe’de aldıkları galibiyetlerin ardından daha iyi hissettiklerini ifade eden tecrübeli futbolcu, “Biz, galibiyetler geldikçe takım oyununun en üst seviyeye çıkacağını her zaman söylüyorduk. Galibiyet aldıkça da özgüvenimiz yerine geliyor, moralimiz yükseliyor. Alanyaspor maçında da bunu takım halinde gösterdik. Maç kazanmaya devam ettikçe inşallah oyunumuz da en üst seviyeye çıkacaktır. Puan tablosunda takımı en iyi yere getirmeye çalışıyoruz. Devre arasına kadar böyle iyi çalışarak, ilk yarıyı iyi bir noktada bitirmek istiyoruz. Her şey yolunda gidiyor, umarım galibiyetlere devam ederiz” ifadelerini kullandı. Mehmet Demirkol: Koeman ile yeni sözleşme olabilir! Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında sporun gündemini değerlendirdi. İlgili Haberi Oku