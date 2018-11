Kurnaz Fabregas’ın sprey oyunu! Hakem arkasını döner dönmez…

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig’de Chelsea’nin sahasında Everton ile oynadığı ve 0-0 berabere biten karşılaşmaya Cesc Fabregas’ın hareketi damga vurdu. Chelsea’nin İspanyol yıldızı, karşılaşmanın hakemi Kevin Friend’in serbest vuruşun kullanılacağı alana koyduğu işareti ileri çekti. Cesc Fabregas’ın bu hareketi, İngiltere’de tartışma konusu oldu.

`Taş, kağıt, makas` cezasız kalmadı! Federasyondan 21 gün hak mahrumiyeti İngiltere'de bozuk parası olmadığı için taş, kağıt, makas oyununu kullanan hakem David McNamara, 21 gün ceza aldı. İlgili Haberi Oku

Zorlu mücadelede Everton savunmasını aşmakta zorlanan Chelsea’nin kazandığı bir serbest vuruşta topun başına Cesc Fabregas geçti. Hakem Kevin Friend, serbest vuruşun kullanılacağı yeri spreyi ile işaretledi. Genelde uzun çizgi çizen hakemlerin aksine Kevin Friend, topun önüne küçük bir nokta koyarak barajın duracağı yeri belirlemek için adım saymaya başladı. Hakemin arkasını dönmesini fırsat bilen Cesc Fabregas, sprey ile bırakılan işareti yerden alarak biraz daha ileriye koydu.

Dikkatsiz Raoul Bellanova... Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğraf olay oldu! Juventus`un yıldızı çırılçıplak yakalandı Milan'ın genç yeteneği Raoul Bellanova, Juventus maçının ardından idolü Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Sosyal medyada olay olan paylaşımda Raoul Bellanova'nın yaptığı dikkatsizlik, Juventus'un yıldız savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'nin çıplak fotoğrafının yayınlanmasına neden oldu. İlgili Haberi Oku

Futbolseverler, Twitter’da Cesc Fabregas’ın görüntüsünü ekleyerek bunun bir aldatmaca olduğunu savundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Cesc Fabregas’a ceza verilmesini isterken, bazıları ise bu hareketi zekice ve komik buldu.

Referee sprays grass. Fabregas PICKS UP SPRAY and places it further forward to gain a yard at a free kick. Have you ever seen a more petty form of cheating? Desperate, cynical club. @ChelseaFC @premierleague @SkySports pic.twitter.com/AV9nQyl0yT

— North Bank Nadim (@NorthBankNadim) 11 Kasım 2018