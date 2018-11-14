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Koray Şener’in ailesinden Başkan Baran’a teşekkür
Taraftar

Koray Şener’in ailesinden Başkan Baran’a teşekkür

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan futbol müsabakasında kalbine yenik düşen 22 yaşındaki Koray Şener’in ailesi, evlerinin karşısındaki parka çocuklarının adının verilmesi kararını alan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a teşekkür etti.

14 Kasım 2018 11:40

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi tribünde kalp krizi geçiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, ailesinin yaşadığı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verilmişti. Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Koray Şener'in adı, Körfez Belediyesi tarafından evinin karşında bulunan parka verilerek adı ölümsüzleştirildi. Kararın ardından Şener ailesi, Belediye Başkanı İsmail Baran'ı ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Koray Şener'in babası Rıfat Şener ile amcası Lütfü Şener de Başkan Baran'ı makamında ziyaret ederek yaşadıkları zorlu süreçte desteklerinden dolayı ve Koray Şener'in isminin parka verilecek olmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Baran tarafından kapıda karşılanan Baba İrfan Şener, “Hem sizlerin hem de hemşerilerimizin desteği acımızı dindirmedi ama biraz olsun hafifletti” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Acınızı paylaşıyoruz. Kardeşimiz Koray Şener’in adını evinin karşısında bulunan parkta yaşatacağımızı geçtiğimiz günlerde taziye ziyaretimizde söylemiştik. İlk meclis toplantımızda bunun kararını da alacağız” diye konuştu.

Son güncelleme 11:40 | 14 Kasım 2018
Fenerbahçe İsmail Baran Koray Şener
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