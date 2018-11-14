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Kenan Karaman A Milli Takım’a çağrıldı
Milli Takımlar

Kenan Karaman A Milli Takım’a çağrıldı

Gurbetçi oyuncu Kenan Karaman, A Milli Takımımızın İsveç ve Ukrayna maçları öncesi aday kadroya davet edildi.

14 Kasım 2018 10:38

Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman, A Milli Takımımızın İsveç ve Ukrayna karşılaşmaları aday kadrosuna çağrıldı.

24 yaşındaki futbolcu, bugün akşam saatlerinde A Milli Takım’ın Riva’daki kampına katılacak.

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Son güncelleme 10:38 | 14 Kasım 2018
a milli takım Kenan Karaman
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