Kenan Karaman A Milli Takım’a çağrıldı

Almanya&#8217;nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman, A Milli Takımımızın İsveç ve Ukrayna karşılaşmaları aday kadrosuna çağrıldı.. 24 yaşındaki futbolcu, bugün akşam saatlerinde A Milli Takım&#8217;ın Riva&#8217;daki kampına katılacak.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t13 Kasım 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tRomanya`dan Mircea Lucescu hakkında flaş emeklilik iddiası!\r. \t\t\t\tRomanya Futbol Federasyonu eski başkanı Dumitru Dragomir, Mircea Lucescu'nun Türkiye Milli Takımı'ndaki görevini noktaladıktan sonra emekliliğe ayrılacağını iddia etti.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .