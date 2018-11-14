Kardemir Karabükspor’un eski yöneticilerine para cezası

Karabük İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Karabükspor’un aralarında eski kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut’un da bulunduğu 6 kişiye verilen 400 günlük hapis cezası paraya çevrilerek ayrı ayrı 8’er bin TL adli para cezası da uygulandı.

Mahkeme ayrıca davaya konu olan 30 Kasım 2017 tarihli 110 bin 625 avroluk çekin o dönemki karşılığı olan 517 bin 725 liralık çekin karşılıksız kalması nedeniyle, üzerlerine atılı “çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olmak” suçunu işledikleri gerekçesiyle sanıkların her birini 517 bin 725 TL olmak üzere toplam 3 milyon 106 bin 350 lira adli para cezasına çarptırdı.

“Türk spor camiasını da yakından ilgilendiriyor”

Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, görülen bu davaların sonuçlarının sadece Kardemir Karabükspor'u değil, Türk futbolunu da yakından ilgilendirdiğini söyledi.

İşçinin alın teri ile yönetilen ve Türk spor kamuoyunun tüm kesimleri tarafından sempati duyulan bir takımın böyle hadiselerle anılmasının üzücü olduğunu belirten Yüksel, “Süreç bizden önce başlamış olan bir süreç ama biz sürecin takipçisiyiz. Çünkü bu davalardan çıkacak sonuç sadece Kardemir Karabükspor'u değil birçok takım bu durumda olduğu için Türk spor camiasını da yakından ilgilendirmektedir. Biz yüce Türk adaletine güveniyoruz. Karabükspor'un içinde bulunduğu zor günlerden kurtulup eski günlerine geri dönmesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.