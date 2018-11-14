İşte Fatih Terim’in TFF’ye verdiği savunmanın detayları

Olaylı Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin ardından basına yaptığı sert açıklamalar ve hakem Fırat Aydınus’un raporu doğrultusunda toplamda 10 maç ceza alan Fatih Terim’in TFF’ye sunduğu savunma ortaya çıktı. Sporx’in özel haberine göre Terim, kendi isim ve imzası ile federasyona gönderdiği savunmada “tüm bu eylem ve söylemin ağır haksız tahrik neticesinde” meydana geldiğini ifade etti. Fatih Terim, tehdit iddialarını kabul etmezken, tüm olaylara sebep olarak ise 72. dakikada golle sonuçlanan taç pozisyonunu gösterdi.

Hazırladığı üç sayfalık yazılı savunmasını Yargıtay’ın tehdit ve hakaretle ilgili emsal kararlarından örneklerle zenginleştiren Terim, hakemlere hakaret ettiği yönündeki iddianın gerçeklerden uzak ve hukuka aykırı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, “söylemiş olduğu bu sözleri ağır haksız tahrik neticesinde söylediğinin ancak bu sözlerin belirli bir şahsa yani müsabaka hakemlerinin şansına yönelik olmadığının” da altını çizdi.

Sergen Yalçın ve Şenol Güneş örneği

Bir maç men cezasına çarptırılan Sergen Yalçın ve Şenol Güneş kararlarını emsal göstererek kendisinin hakaretten yargılanmasına tepki gösterdi. Terim, “geçen sezon 8 Mart tarihinde oynanan Konyaspor – Kayserispor maçı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın’ın ve 23 Eylül tarihinde oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş maçı sırasında teknik direktör Şenol Güneş’in görüntülere yansıyan sinkaflı sözlerden dolayı sadece bir maç ceza alması sevk edildiği eylemle örtüşmektedir ancak diğer eylemlerin yargılamasının sportmenliğe aykırı hareket kapsamında değerlendirilirken, şahsımın hakaretten değerlendirilmeye alınması yanlıştır” ifadesini kullandı.

Tecrübeli hoca, federasyondan verilecek olan cezanın ağır haksız tahriğin ve müsabaka sonrası rakip takım futbolcu ve yöneticilerine gösterdiği misafirperver yaklaşımında göz önüne alınarak değerlendirilmesini talep etti. Öte yandan Fırat Aydınus’un TFF’ye verdiği ve federasyonun da savunma almak için Galatasaray kulübüne gönderdiği raporunun orjinalinde Terim’le ilgili, “… Teknik sorumlu maç bitiminde sahanın içinde bana doğru gelerek bu maçı bu hale siz getirdiniz. Ya sen kalacaksın ya ben kalacağım. Maç sonunda konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun. Bu maçı senin gibi hakemler a… s…” ifadelerinin yer aldığı ortaya çıktı.

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