Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’tan Bafetimbi Gomis itirafı! ‘Geçtiğimiz sezon…’

Galatasaray Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda söz alan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Bafetimbi Gomis ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Sezon başında Suudi Arabistan’ın Al Hilal Riyad takımına transfer olan Bafetimbi Gomis hakkında konuşan Abdurrahim Albayrak, Bafetimbi Gomis’in Galatasaray’dan aldığı parayı da açıkladı.

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Abdurrahim Albrayrak, Bafetimbi Gomis’in Galatasray’dan ayrılık süreci ile ilgili “Gomis bizden 3,3 milyon Euro alıyordu. Geçtiğimiz sezon parasını alamadığı için Kayseri maçına gitmemişti. İstanbul’da gol attıktan sonra da gidip para işareti yaptı. Gomis’i kimse bana anlatmasın” dedi. Forvet transferinin neden yapılamadığını da anlatan Abdurrahim Albrayrak “Biz maalesef bir kazaya kurban gitti. Son gün transferi yapıyorduk ama Çin kulübü faks çekti. Biz şu an sizin karşınıza 25 milyon Euro zararla çıksak, karşınıza çıkabilir miydim? Son gün parasız alıyorduk” şeklinde konuştu.

Fatih Terim kendi rekorunu kırdı! Terim'e Schalke maçı öncesi ve sonrasındaki açıklamalardan dolayı 3 maç daha soyunma odası ve yedek kulübesine girme yasağı geldi, cezası 10 maça çıktı. Fatih Hoca, 2012-13 sezonunda 9 karşılaşmada takımın başında yer alamamıştı. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’ın sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisinde yaşananlar hakkında da konuşan Abdurrahim Albrayrak “Derbide sahaya girmek zorundaydım. Raporları okursanız gözlemcinin büyük harflerle bana teşekkür ettiğini görürsünüz” ifadelerini kullandı.