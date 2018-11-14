FIBA Europe Cup | Adatıp Sakarya BŞB Basketbol 80-60 s.Oliver

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu 5. maçında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Almanya temsilcisi s.Oliver’i 80-60 mağlup ederek gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Karşılaşmaya Loesing, Ellis ve Wells’in basketleriyle başlayan konuk ekip, maçın 5. dakikasında 8 sayılık (3-11) üstünlük sağladı. Alp Karahan, Douglas ve Salumu’nun elinden bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışan Sakarya temsilcisi, s.Oliver’in ilk çeyreği 19-17 önde kapamasına engel olamadı.

İkinci periyoda Douglas, Şafak Edge ve Salumu’nun basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikada Nnoko’nun elinden bulduğu sayıyla beraberliği sağladı: 28-28. 20. dakikanın içerisinde Şafak Edge’nin elinden üç sayı bulan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol öne geçti: 35-32. Kalan saniyelerde başka basket olmayınca ev sahibi ekip devreyi 35-32 önde kapadı. Üçüncü periyoda iyi başlayan ev sahibi ekip, Douglas, Nnoko ve Uğur Dokuyan’ın elinden bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 13 sayıya (47-34) çıkardı. Üçüncü çeyrekte etkili savunmasıyla Alman rakibine sadece 8 sayı izni veren yeşil-siyahlı ekip, son periyoda 56-40 önde gitti.

Mustafa Kırcalı, Douglas, Herndon ve Wilbekin’in elinden sayılar bulan Sakarya temsilcisi, 33. dakikada farkı 20 sayıya (65-45) çıkardı. Kalan dakikalarda farkın kapanmasına izin vermeyen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, parkeden 80-60 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip, bu galibiyetle gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

Salon: Sakarya

Hakemler: Ongjen Jokic (Karadağ), Martin Vulic (Hırvatistan), Alexandre Deman (Fransa)

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou, Salumu 12, Douglas 15, Alp Karahan 8, Nnoko 18, Wilbekin 6, Herndon 3, Şafak Edge 8, Burak Eşlik 2, Mustafa Kırcalı 2, Uğur Dokuyan 6

s.Oliver: Richter 8, Cooks 3, Wells 7, Ellis 13, Loesing 6, Olaseni 6, Hulls 12, Buck, Loncar 3, Koch 2

1. Periyot: 17-19

Devre: 35-32

3. Periyot: 56-40 7Days EuroCup | Galatasaray 77-69 ratiopharm ULM 7Days EuroCup'ta A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, 7. hafta maçında konuğu ratiopharm Ulm'u 77-69'luk skorla mağlup etti ve 3. galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku