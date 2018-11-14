Fenerbahçe’den ADD başkanı Süheyl Batum’a tepki: Esefle kınıyoruz

Fenerbahçe Kulübü, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Süheyl Batum’a “Bunları kendi adıma yazıyorum. Dernek adına değil. Ama biz Atatürkçüyüz. Doğru “olanı” söylemekten çekinmeyiz. Türk Ordusunun yarısı içeri atılırken, Fetöcü savcılarla tavla oynayan, halı saha maçı yapıp, işler terse dönünce Atatürk’ü hatırlayanlarla bir tutmasın bizleri kimse” şeklindeki paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi. Fenerbahçe Kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Marşı’nı kullanarak ‘Esefle kınıyoruz’ mesajı yayınladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği tüzüğünü de hatırlatan Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dün akşam saatlerinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanlığı yapan şahsın, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamalarını hayretle ve esefle karşıladık.

Söz konusu şahıs, başkanı olduğu derneğin isminin kutsallığına ve ağırlığına, taşıdığı değerlerin ve hitap ettiği kitlelerin kapsayıcılığına taban tabana zıt bir üslupla, hiç olmaması gereken bir alanda taraf olmuş ve bununla da kalmamış kulübümüze haksız, hadsiz ve mesnetsiz alçakça yakıştırmalarda bulunmuştur.

Bu bağlamda ilgili şahsa bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü, Atatürk'ün ziyaret ettiği ve desteklediği bir kulüp olmasına rağmen her fırsatta “Atatürk'ün hangi takımı tuttuğunun değil hangi takımların Atatürk'ün izinden gittiğinin” en önemli mesele olduğunu vurgulamaktadır.

Bununla birlikte, Fenerbahçe Spor Kulübü 111 yıllık tarihinde her zaman Atatürk'ün izinden gitmiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar sahip çıkmış, Atatürk değerlerini her zaman yaşatmayı amaç edinmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü, ezelden ebediyete sorgulanamaz bir bağ ve değişmeyecek bir bağlılıkla Atatürk'e, değerlerine, ilke ve inkılaplarına bağlıdır. Bu konu hiçbir şahsın yorum ve değerlendirmesine açık değildir.

Eylemleri ve söylemleri ile de her zaman bu amaçlar uğruna adımları atmış kulübümüz, Atatürk'ün izinde olmasının yanı sıra ülkemizin birliğine ve egemenliğine en büyük tehditlerden biri olan FETÖ'ye karşı ilk başkaldırıyı da gerçekleştirmiş ve bu terör örgütü yapılanması karşısında ‘Sarı Duvar' olmuştur.

FETÖ'nün hedef aldığı kurumlardan biri olan kulübümüze ve FETÖ kumpasının çökmesinde en önemli rollerden birine sahip camiamıza yönelik bu tür algı saldırıları, zaten başarısız olmaya mahkûmdur ve üzerine çok da tartışılacak bir durum yoktur.

Ancak burada asıl konuşulması ve önemle değerlendirilmesi gereken, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi kutsal amaçlara hizmet eden bir kurumun başkanının nasıl bir ruh hali, hangi maksat ve amaçlarla spor kulüplerimizden birini açıkça hedef alan, bu derece taraflı ve taraftarları kutuplaştırıcı açıklamalar yapabildiğidir.

Burada söz konusu olan takımlarımızın renkleri isimleri değildir. Söz konusu derneğin veya bu tip derneklerin başkanları, kulübümüzün lehine olacak olsa bile, başka bir takımın aleyhine de bu tip demeçler vermemelidir, verememelidir.

Spor kulüpleri zaman zaman birbirleri ile tartışmalar içine girebilir, çeşitli konularda karşı karşıya da gelebilir ancak böylesine kutsal amaca hizmet etmek için kurulmuş dernekler, asla ve asla bu tip konularda hiçbir kulübün karşısında yer alamaz, taraf olamazlar!

Bu noktada kesin olan artık şudur ki böyle bir şahısın Atatürkçü Düşünce Derneği gibi çok önemli ilkeleri olan bir derneğin başkanlığını yapması artık mümkün değildir. Atatürkçü Düşünce Derneği'mizin değerli ve sağduyulu üyelerine de bu yolda önemli görevler düşmektedir. Derneğin tüm üyelerini de bu vesileyle sağduyulu davranmaya ve bu kutsal derneğe yakışacak adımlar atmaya davet ediyoruz.

Ayrıca; Söz konusu şahsın, sosyal medyadaki ipe sapa gelmez bu açıklamalarının ardından bugün çok sayıda taraftarımız Kulübümüzü arayıp Atatürkçü Düşünce Derneği'nden istifa edeceklerini dile getirmiştir.

Bu taraftarlarımıza, Atatürk'ümüzün adını taşıyan Atatürkçü Düşünce Derneği'nden istifa edilmesinin doğru olmadığını önemle hatırlatarak, istifa etmemelerini rica ederiz. Öte yandan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin böyle bir başkan ile yola devam etmemesi gerektiğini de hassasiyetle tüm dernek üyelerine ve kamuoyuna bir kez daha vurgulamak isteriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ VE CAMİASI

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜK- MADDE 1: Atatürk ve Atatürkçülük konusunda ilerici bir anlayışla bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalar yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuştur.”

Süheyl Batum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Fatih Terim, hiç kimsenin duymadığı hakaret nedeniyle 10 maç ceza almış. Ne demiştim? Kimsenin cesaret edemediği "pis bir işi", "bizim oğlan yapar" diyerek, işbaşına getirilen, görevi bitirince de uzatmaları oynayan bir "ekibin" adalet dağıtamayacağını. Doğru değil mi? — Süheyl Batum (@suheylbatum) November 13, 2018

Futbolcu sahanın ortasında hakeme hakaret etti, tükürdü. "Ağızdan çıkan her sıvı tükürük değildir" dediler. Ceza 3 maç. Geçen yıl "bir teknik direktör", maçlardan sonra,"ben bu hakemleri tanırım, kötü niyetliler, vücut dilinden belli" dedi. Ceza 0 maç. Terim 10 maç. Ne adalet! — Süheyl Batum (@suheylbatum) November 13, 2018

Bunları kendi adıma yazıyorum. Dernek adına değil. Ama biz Atatürkçüyüz. Doğru "olanı" söylemekten çekinmeyiz. Türk Ordusunun yarısı içeri atılırken, Fetöcü savcılarla tavla oynayan, halı saha maçı yapıp, işler terse dönünce Atatürk'ü hatırlayanlarla bir tutmasın bizleri kimse. — Süheyl Batum (@suheylbatum) November 13, 2018