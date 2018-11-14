Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan sert açıklama: ‘Birileri bir şeyleri kaşıyor sanki’

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde Ali Koç’un bir açıklaması yayınlandı. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin Eylül 2014’te başlattığı ve Koç Topluluğu’nun Türkiye’deki ana destekçisi olduğu “HeForShe” hareketi ile “Birlikte Eşitiz” sloganıyla cinsiyet eşitliğinin altının çizildiği toplantıda Ali Koç gündeme de değindi. Sosyal medyada yer alan ve Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen şahısların milli ve manevi değerlere hakaretlerini içeren video üzerine konuşan Koç, sert tepki gösterdi ve “Birileri bir şeyleri kaşıyor sanki” ifadelerini kullandı. İşte o açıklama;

“Başkanımız Ali Koç, sosyal medyada yayınlanan, milli ve manevi değerlere saldırı niteliği taşıyan videolara sert tepki göstererek, “Birileri bir şeyler kaşıyor. Ülke olarak uyanık olmamız lazım. Fenerbahçe değerlerine uymayan milletçe birlik ve bütünlüğümüz hedef alan ve tarafımızca asla kabul edilemeyen bu videolar ile ilgili gerekli girişimleri başlatıyoruz. ” dedi.

Başkanımız, spor müdürleriyle #HeForShe sosyal sorumluluk projesi için Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen kişilerin milli ve manevi değerlere hakaret içeren videosuna sert tepki gösterdi.

Videodaki kişilerin yüzlerinin görülmediğine ve eski tarihli olduğuna vurgu yapan Ali Koç, “Arkadaşlarımız videoyu incelediler. Bu video 23 Temmuz 2018 tarihinde bir video paylaşım sitesine yüklenmiş. Fenerbahçemizin o tarihte herhangi bir müsabakası yok. Dolayısıyla videonun kaydedilme zamanı da meçhul. Belki de yıllar önce kaydedilmiş bir içerik. Bazı hesaplar ise video paylaşım sitesinden bu videoyu alarak sanki 11 Kasım Pazar günü oynadığımız Alanyaspor mücadelesinden önce çekilmiş gibi paylaşıyor. Aslında daha detaylı incelemede 2016 yılında Twitter’da benzer içerikli paylaşımlar bulunduğu da görülüyor. Sosyal medyada 11 Kasım'daki Alanyaspor maçından önce çekilmiş ve paylaşılmış gibi lanse edilen, toplumun sinir uçlarına dokunan bu videoları kim paylaşırsa paylaşsın ben bunları taraftar diye tanımlamıyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Ülke olarak çok dikkatli olmamız gerektiğini aktaran Başkanımız, “Bir şeyler dönüyor. Tehlikeli şeyler dönüyor. Provokasyon mu tesadüf mü bilemiyorum ama bu konuda uyanık olmamız lazım. 10 Kasım günü yaşananlar, daha sonra Atatürk büstlerine yönelik saldırı. Birileri bir şeyleri kaşıyor sanki. Ülke olarak uyanık olmamız lazım. Bu görüntüler bizim açımızdan asla kabul edilebilir değil. Fenerbahçe değerlerine yakışmayacak hareketler. Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman Atatürk'ün izinde toplumun tüm değerlerine sonuna kadar saygılı olmayı kendisine rehber etmiş bir kulüptür” değerlendirmesinde bulundu.” Fenerbahçe`den ADD başkanı Süheyl Batum`a tepki: Esefle kınıyoruz Fenerbahçe Kulübü, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Süheyl Batum'a sözlerinden dolayı tepki gösterdi. Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından 'Esefle kınıyoruz' başlığı ile yaptığı paylaşımda İzmir Marşı'nı kullandı. İlgili Haberi Oku