Fatih Terim kendi rekorunu kırdı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e üç maç daha ceza geldi ve toplam yasağı 10 maça çıktı. Terim, 2012-13 sezonunda 9 maç ceza çekmişti.

Fenerbahçe derbisinde hakareti ve açıklamalarından dolayı toplam 7 maçlık bir cezayla karşı karşıya kalan Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 karşılaşmasının öncesi ve sonrasındaki açıklamalarıyla bir kez daha Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Fatih Terim'in konuşmalarını değerlendiren Kurul, “sportmenliğe aykırı açıklama”lar nedeniyle üç maç, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı geldi. Futbol Disiplin Talimatı'na göre sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle teknik adamlara 3 ile 7 maç arasında ceza öngörülüyor.

Kayseri karşısında ilk cezasını çeken Terim, Tahkim Kurulu'nda herhangi bir indirim almadığı takdirde, ligdeki Konya, Beşiktaş, Çaykur Rize, Başakşehir ve Sivas karşılaşmalarında takımını yalnız bırakacak. Bunların dışında fikstüre göre bu süreç içerisinde dört kupa maçı görünüyor. Eğer Cim-Bom, ilk turda elenirse, Terim ligdeki Ankaragücü ve Göztepe maçlarında da görev yapamayacak.

Mustafa Cengiz'e 60 gün

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de kendi konuşmalarından değil, kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalardan dolayı cezalandırıldı. Cengiz bu nedenle 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lirayla cezalandırıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cezası nedeniyle son Kayserispor deplasmanında karşılaşmayı tribünden izlemişti.

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