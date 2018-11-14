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Erkekler CEV Challenge Cup | Ziraat Bankası 3-0 Luboteni
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Erkekler CEV Challenge Cup | Ziraat Bankası 3-0 Luboteni

2019 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Ziraat Bankası, 2. Tur rövanş maçında Kosova'nın Luboteni Ferizaj takımını 25-15, 25-18 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup ederek adını 16'lı Finaller Turu'na yazdırdı.

14 Kasım 2018 23:21

Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası ikinci turu rövanş maçında Ziraat Bankası, Kosova ekibi Luboteni’yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla tur atlayan Ziraat Bankası 16’lı finallerde mücadele etme hakkı kazanarak, diğer Türk ekibi Maliye Piyango ile eşleşti.

Salon: Seyrantepe

Hakemler: Bojan Brlas (Hırvatistan), Anna Niedbal (Polonya)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, Jovovic, (Oğuzhan Doğruluk, Ümit Demir, Volkan Döne, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Kazemi, Kemal Kayhan)

Luboteni: Rexhepi, Bytyqi, Tavares, Xhemshiti, Ajeti, Aghrbi (Arapi, Elezi, Drenogllava)

Setler: 25-15, 25-18, 25-10

Süre: 63 dakika (22, 23,18) 14 Kasım 2018 Vestel Venus Sultanlar Ligi | Vakıfbank 3-0 Galatasaray Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Vakıfbank derbide Galatasaray'ı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:21 | 14 Kasım 2018
Erkekler CEV Challenge Cup Luboteni voleybol ziraat bankası
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