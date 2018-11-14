Erkekler CEV Challenge Cup | Ziraat Bankası 3-0 Luboteni

Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası ikinci turu rövanş maçında Ziraat Bankası, Kosova ekibi Luboteni’yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla tur atlayan Ziraat Bankası 16’lı finallerde mücadele etme hakkı kazanarak, diğer Türk ekibi Maliye Piyango ile eşleşti.

Salon: Seyrantepe

Hakemler: Bojan Brlas (Hırvatistan), Anna Niedbal (Polonya)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, Jovovic, (Oğuzhan Doğruluk, Ümit Demir, Volkan Döne, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Kazemi, Kemal Kayhan)

Luboteni: Rexhepi, Bytyqi, Tavares, Xhemshiti, Ajeti, Aghrbi (Arapi, Elezi, Drenogllava)

Setler: 25-15, 25-18, 25-10

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