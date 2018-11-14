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Claudio Ranieri’nin yeni adresi belli oldu
İngiltere Premier Lig

Claudio Ranieri’nin yeni adresi belli oldu

Premier Lig ekibi Fulham'da teknik direktörlüğe Jokanovic'in yerine Ranieri getirildi. Claudio Ranieri, 2016 yılında Leicester City'yi şampiyonluğa taşıyarak tarih yazmıştı.

14 Kasım 2018 12:47

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktörlüğe Sırp Slavisa Jokanovic’in yerine İtalyan Claudio Ranieri’yi getirdi. Fulham Kulübü, teknik direktör Jokanovic ile yolların ayrıldığını ve Ranieri ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

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İtalya’da Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma, Inter, İspanya’da Valencia, Atletico Madrid, İngiltere’de Chelsea, Fransa’da Monaco ve son olarak Nantes ekibini çalıştıran 67 yaşındaki Ranieri, İngiltere’de Leicester City ile 2016’da şampiyonluk yaşamıştı.

Jokanovic yönetiminde 12 haftada bir galibiyet alabilen Fulham, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.

Son güncelleme 12:47 | 14 Kasım 2018
claudio ranieri Fulham Leicester City
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