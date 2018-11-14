Boca Juniors-River Plate derbisinin tüyleri diken diken eden sesleri Buenos Aires’e böyle yansıdı

SKOR DIŞ HABERLER Libertadores Kupası finalinin ilk maçında Boca Juniors, sahasında ezeli rakibi River Plate ile 2-2 berabere kaldı. Dev derbinin oynandığı an Buenos Aires sokaklarına yerleştirilen bir kamera, Boca Juniors-River Plate maçının seslerini kaydetti. Buenos Aires’e yansıyan derbinin sesleri, korku filmlerini aratmadı.
Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen Boca Juniors-River Plate maçı oynandığı sırada Buenos Aires’te yaşam dururken, tribünden yükselen naralar dışında tüm şehir sessizliğe bürünüyor. Boca Juniors’ın attığı gollerden sonra çıkan gürleme sesleri, tüyleri diken diken ediyor.