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Boca Juniors-River Plate derbisinin tüyleri diken diken eden sesleri Buenos Aires’e böyle yansıdı

Boca Juniors ile River Plate arasında oynanan derbi maçın tribününden gelen seslerin, Buenos Aires sokaklarına yansıması videoya çekildi. Tüyleri diken diken eden dev derbinin sesleri, korku filmlerini andırdı.

14 Kasım 2018 12:24

SKOR DIŞ HABERLER Libertadores Kupası finalinin ilk maçında Boca Juniors, sahasında ezeli rakibi River Plate ile 2-2 berabere kaldı. Dev derbinin oynandığı an Buenos Aires sokaklarına yerleştirilen bir kamera, Boca Juniors-River Plate maçının seslerini kaydetti. Buenos Aires’e yansıyan derbinin sesleri, korku filmlerini aratmadı.

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Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen Boca Juniors-River Plate maçı oynandığı sırada Buenos Aires’te yaşam dururken, tribünden yükselen naralar dışında tüm şehir sessizliğe bürünüyor. Boca Juniors’ın attığı gollerden sonra çıkan gürleme sesleri, tüyleri diken diken ediyor.

Son güncelleme 12:25 | 14 Kasım 2018
Boca Juniors libertadores River Plate
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