Boca Juniors-River Plate derbisinin tüyleri diken diken eden sesleri Buenos Aires’e böyle yansıdı

SKOR DIŞ HABERLER Libertadores Kupası finalinin ilk maçında Boca Juniors, sahasında ezeli rakibi River Plate ile 2-2 berabere kaldı. Dev derbinin oynandığı an Buenos Aires sokaklarına yerleştirilen bir kamera, Boca Juniors-River Plate maçının seslerini kaydetti. Buenos Aires’e yansıyan derbinin sesleri, korku filmlerini aratmadı.

Kurnaz Fabregas`ın sprey oyunu! Hakem arkasını döner dönmez... Chelsea'nin İspanyol yıldızı Cesc Fabregas, bir serbest vuruş öncesi tartışma yaratan harekete imza attı. Cesc Fabregas, hakem arkasını döner dönmez serbest vuruşun kullanılacağı yeri değiştirdi. İlgili Haberi Oku

Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen Boca Juniors-River Plate maçı oynandığı sırada Buenos Aires’te yaşam dururken, tribünden yükselen naralar dışında tüm şehir sessizliğe bürünüyor. Boca Juniors’ın attığı gollerden sonra çıkan gürleme sesleri, tüyleri diken diken ediyor.