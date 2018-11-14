ATP Finalleri | Novak Djokovic, Alexander Zverev’i rahat geçti

ATP Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Novak Djokovic, Alexander Zverev’i 2-0 yendi. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 49. ATP Finalleri’ne devam edildi. Dördüncü günün ilk mücadelesinde, 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.

Sırp raket Djokovic, Alman rakibini 6-4 ve 6-1’lik setlerle 2-0 yenerek gruptaki 2. maçını da kazandı. Grubun diğer maçında 5 numaralı seribaşı Marin Cilic ile 8 numaralı seribaşı John Isner karşı karşıya gelecek. Kolombiya`da futbolcuya silahlı saldırı! Kolombiya Ligi'nde Deportivo Cali forması giyen Juan Sebastian Quintero, takımının kötü sonuçlar almasının ardından silahlı saldırıya uğradı. İlgili Haberi Oku