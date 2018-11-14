Agnieszka Radwanska’dan kortlara veda

WTA dünya sıralamasında 2 numaraya kadar yükselen Polonyalı tenisçi Agnieszka Radwanska, aktif tenis kariyerini sakatlıklar nedeniyle henüz 29 yaşında noktaladı.

Radwanska, kişisel internet sitesinden yaptığı açıklamada, 13 yıldır profesyonel olarak oynadığı tenisi bıraktığını belirterek, “Maalesef alışık olduğum gibi antrenman yapamıyor ve oynayamıyorum. Artık vücudum istediklerimi yapmama izin vermiyor.” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 20 tekler şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki tenisçi, final oynadığı 2012 Wimbledon’ın ardından kadınlar dünya sıralamasında 2 numaraya çıkmış, 2015’te de WTA Finalleri’ni kazanmıştı. ATP Finalleri | Novak Djokovic, Alexander Zverev`i rahat geçti ATP sezon sonu turnuvasının dördüncü gününde Novak Djokovic, Alexander Zverev'i 2-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku