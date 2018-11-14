SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan’dan Bahçeli ile ittifak açıklaması
Agnieszka Radwanska’dan kortlara veda
Diğer Sporlar

Agnieszka Radwanska’dan kortlara veda

2015 WTA Finalleri şampiyonu ve 2012 Wimbledon finalisti 29 yaşındaki Polonyalı tenisçi, geçirdiği sakatlıklar yüzünden aktif kariyerini sonlandırdı.

14 Kasım 2018 20:53

WTA dünya sıralamasında 2 numaraya kadar yükselen Polonyalı tenisçi Agnieszka Radwanska, aktif tenis kariyerini sakatlıklar nedeniyle henüz 29 yaşında noktaladı.

Radwanska, kişisel internet sitesinden yaptığı açıklamada, 13 yıldır profesyonel olarak oynadığı tenisi bıraktığını belirterek, “Maalesef alışık olduğum gibi antrenman yapamıyor ve oynayamıyorum. Artık vücudum istediklerimi yapmama izin vermiyor.” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 20 tekler şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki tenisçi, final oynadığı 2012 Wimbledon’ın ardından kadınlar dünya sıralamasında 2 numaraya çıkmış, 2015’te de WTA Finalleri’ni kazanmıştı. 14 Kasım 2018 ATP Finalleri | Novak Djokovic, Alexander Zverev`i rahat geçti ATP sezon sonu turnuvasının dördüncü gününde Novak Djokovic, Alexander Zverev'i 2-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:53 | 14 Kasım 2018
Agnieszka Radwanska ATP tenis
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç