7Days EuroCup | Galatasaray 77-69 ratiopharm ULM

7Days EuroCup A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Alman ekibi ratipharm ULM'u 77-69'luk skorla mağlup etti. Gruptaki üçüncü galibiyetini elde eden Galatasaray’da Zach Auguste, 17 sayı ve 12 ribaundla maça damga vurdu ve ‘double-double’a imza attı. Konuk ekipte ise İsmet Akpınar, 12 sayıyla takımının en skorer ismi oldu ancak çabası Galatasaray’ın galibiyetini önlemeye yetmedi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Juan Carlos Garcia, Marcin Kowalski, Semen Ovinov
Galatasaray: Webster 2, Harrison 17, Arapovic 8, Emir 9, Hayes 10, Ege 4, Erolcan, Klobucar 5, Auguste 17, Göksenin 5
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
ratiopharm ULM: Reinhardt 7, Miller 11, Green 10, Thompson 11, İsmet Akpınar 12, Bretzel, Ugrai 5, Fotu 9, Kramer 4
Başantrenör: Thorsten Leibenath
1. periyot: 15-11 (Galatasaray lehine)
Devre: 34-27 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 57-49 (Galatasaray lehine)
5 faul alan: Webster (Galatasaray) / Thompson (ratiopharm ULM)