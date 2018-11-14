7Days EuroCup | Galatasaray 77-69 ratiopharm ULM

7Days EuroCup A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Alman ekibi ratipharm ULM'u 77-69'luk skorla mağlup etti. Gruptaki üçüncü galibiyetini elde eden Galatasaray’da Zach Auguste, 17 sayı ve 12 ribaundla maça damga vurdu ve ‘double-double’a imza attı. Konuk ekipte ise İsmet Akpınar, 12 sayıyla takımının en skorer ismi oldu ancak çabası Galatasaray’ın galibiyetini önlemeye yetmedi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Marcin Kowalski, Semen Ovinov

Galatasaray: Webster 2, Harrison 17, Arapovic 8, Emir 9, Hayes 10, Ege 4, Erolcan, Klobucar 5, Auguste 17, Göksenin 5

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

ratiopharm ULM: Reinhardt 7, Miller 11, Green 10, Thompson 11, İsmet Akpınar 12, Bretzel, Ugrai 5, Fotu 9, Kramer 4

Başantrenör: Thorsten Leibenath

1. periyot: 15-11 (Galatasaray lehine)

Devre: 34-27 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 57-49 (Galatasaray lehine)

5 faul alan: Webster (Galatasaray) / Thompson (ratiopharm ULM) Potada temsilcilerimizden ikide iki! FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Banvit, konuğu Anwil Wloclawek'i 75-68, EuroCup'ta TOFAŞ ise deplasmanda Asseco Gdynia'yı 87-77 mağlup etti. İlgili Haberi Oku