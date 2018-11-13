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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Karayolları 3-1 Nilüfer Belediyespor
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Karayolları 3-1 Nilüfer Belediyespor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında Karayolları, konuğu Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

13 Kasım 2018 21:10

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 4. haftasında Karayolları, ağırladığı Nilüfer Belediyespor’u 3-1 yendi. Karayolları maç fazlasıyla 6. sıraya yükselirken Nilüfer Belediyespor ise 8. sırada kaldı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, Ali Sarıkuzu

Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tumas, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Ayçin Akyol)

Nilüfer Belediyespor: Seda Menekşe, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal, Bailey, Özgenur Yurdagülen, Collar (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Hande Korkut)

Setler: 21-25, 25-21, 25-20, 25-13

Süre: 109 dakika (27, 31, 29, 22)

Son güncelleme 21:10 | 13 Kasım 2018
karayolları Nilüfer Belediyespor Vestel Venüs Sultanlar Ligi Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi
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