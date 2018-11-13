Vestel Venus Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-0 Fenerbahçe

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde dördüncü haftanın kritik mücadelesinde Eczacıbaşı Vitra, Fenerbahçe’yi konuk etti. Nefes kesen mücadeleyi ev sahibi Eczacıbaşı Vitra, 26-24, 27-25 ve 26-24’lük setlerle 3-0 kazanmayı başardı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada üç puanın sahibi olan Eczacıbaşı, aynı zamanda ligde çıktığı dört maçın dördünde de set vermeden galip geldi. Nefes kesen maçta Eczacıbaşı set vermese de iki takımı 95 dakika süren maçta toplamda sadece 6 sayı ayırdı.

Karşılıklı sayılarla başlayan birinci sette rakibi karşısında geriye düşen ev sahibi ekip, sekiz sayılık farkı kapatıp geriden gelerek seti 26-24 kazandı. İkinci sete bu kez kontrollü başlayan turuncu-beyazlılar, Beyza Arıcı'nın ve Meliha İsmailoğlu'nun etkili oyunuyla seti 27-25 önde bitirdi. Üçüncü sette de konuk ekibe şans tanımayan Eczacıbaşı VitrA, derbiyi set vermeden kazandı. Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Yeon Koung Kim olurken, Tijana Boskovic de aldığı 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Eczacıbaşı VitrA – Fenerbahçe: 3-0

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), (Meliha, Gibbemeyer, Gözde, Ezgi)

Fenerbahçe: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Melis (L), (Polen, Dicle, Sıla, Damla Merve)

Setler: 3-0 (26-24, 27-25, 26-24)

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