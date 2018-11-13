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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Çanakkale Belediyespor 3-0 Halbank
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Çanakkale Belediyespor 3-0 Halbank

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Çanakkale Belediyespor, konuğu Halkbank'ı 3-0 mağlup etti ve önemli bir galibiyet aldı.

13 Kasım 2018 20:18

Vestel Sultanlar Ligi 4. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Halkbank karşılaştı. Nefes kesen mücadele Çanakkale Belediyespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi rakibine set vermese de Halkbank mücadelesiyle Çanakkale Belediyespor’a zor anlar yaşattı.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Ramazan Çevik, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Işık Öz, Ece Hocaoğlu, Gökçe Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım, Melis Durul

Halkbank: Ceyda Durukan, Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç, Rosanna Giel Ramos, Tutku B. Yüzgenç, Sara Sakradzija, Ada Germen, Gülece Güder, Hande Naz Şimşek, Duygu Nur Doğan

Setler: 25-21, 25-21, 27-25

Süre: 99 dakika (31-29-39) 10 Kasım 2018 Vestel Venus Sultanlar Ligi | Fenerbahçe 2-3 VakıfBank Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftası Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından bir kritik derbiye daha sahne oldu. Fenerbahçe, Vakıfbank'ı konuk ederken nefes kesen ve altın sete taşınan derbide gülen taraf 3-2 ile Vakıfbank oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:18 | 13 Kasım 2018
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