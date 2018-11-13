Vestel Venus Sultanlar Ligi | Çanakkale Belediyespor 3-0 Halbank

Vestel Sultanlar Ligi 4. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Halkbank karşılaştı. Nefes kesen mücadele Çanakkale Belediyespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi rakibine set vermese de Halkbank mücadelesiyle Çanakkale Belediyespor’a zor anlar yaşattı.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Ramazan Çevik, Barış Karakoyun
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Işık Öz, Ece Hocaoğlu, Gökçe Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım, Melis Durul
Halkbank: Ceyda Durukan, Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç, Rosanna Giel Ramos, Tutku B. Yüzgenç, Sara Sakradzija, Ada Germen, Gülece Güder, Hande Naz Şimşek, Duygu Nur Doğan
Setler: 25-21, 25-21, 27-25