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Milli Takımlar

Türkiye kapalı gişe

Türkiye'nin İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri tükendi.

13 Kasım 2018 16:41

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta 17 Kasım Cumartesi günü İsveç ile Konya’da oynayacağı maçın bilet satışı sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nın ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00’de başlayacak mücadelenin satışa çıkan tüm biletlerinin tükendiği ifade edildi.

Açıklamada, karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konyalılar olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür edildiği kaydedildi.

Son güncelleme 16:41 | 13 Kasım 2018
avrupa ligi isveç türkiye uefa
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