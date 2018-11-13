PFDK’dan Fatih Terim’e 3 maç daha ceza!

Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından sular durulmuyor… TFF Profesyone Futbol Disiplin Kurulu daha önce 7 maçla cezalandırdığı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 3 maç daha ceza verdi. Kurul ayrıca Başkan Mustafa Cengiz’e de 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verdi.

İŞTE FEDERASYONDAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13.11.2018 tarih ve 29 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş.‘nin, 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 135.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ‘in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, 06.11.2018 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM‘in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ

FATİH TERİM’İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR:

Atiker Konyaspor

Beşiktaş (D)

Türkiye Kupası 5. Tur

Çaykur Rizespor

Türkiye Kupası 5. Tur rövanş

Medipol Başakşehir (D)

Sivasspor

Türkiye Kupası Son 16 (5. Tur’u geçmesi halinde)

Türkiye Kupası Son 16 rövanş (5. Tur’u geçmesi halinde)

MKE Ankaragücü (5. Tur’da elenmesi halinde)

Göztepe (D) (5. Tur’da elenmesi halinde)