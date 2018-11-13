Savaş sahnesi değil şampiyonluk kutlaması

SKOR DIŞ HABERLER İsveç Ligi’nde AIK ile Norrköping arasındaki amansız şampiyonluk yarışında son gülen AIK oldu. Ligin son haftasında Kalmar’a konuk olan AIK, iki puanlık avantajını korumasını bildi. Taraftarlar açısından oldukça gerilimli geçen Kalmar maçını zor da olsa 1-0 kazanan AIK, şampiyonluğa ulaştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte 9 yıl sonra gelen şampiyonluğu sahaya girerek kutlayan AIK taraftarları, filmlerdeki savaş sahnelerini aratmayacak bir görüntüye imza attı.

Bomba iddia! Ribery`den TV yorumcusuna saldırı... Alman basını Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery'nin Dortmund mağlubiyeti sonrası hakkında olumsuz yorum yapan Patrick Guillou'yu dövdüğünü iddia etti. İlgili Haberi Oku

AIK, ilk yarının son dakikasında Robin Jansson’ın ayağından bulduğu golle Kalmar deplasmanından 1-0 galip döndü ve 67 puanla şampiyonluğa ulaştı. AIK’in şampiyonluk için yarıştığı Norrköping de deplasmanda karşılaştığı Hacken’in aynı skorla geçti. Norrköping, 65 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.