SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ankara'da rehine krizi! Çok sayıda polis sevk edildi
Dünyadan Futbol

Savaş sahnesi değil şampiyonluk kutlaması

İsveç Ligi'nde iki puan farkla şampiyonluğa ulaşan AIK'te taraftarlar çılgına döndü. Son hafta oynanan maç sonrası stadyuma dalan taraftarlar, şampiyonluğu futbolcular ile birlikte kutladılar. Kutlamalarda taraftarların sahaya dalışı, savaş sahnelerini aratmadı.

13 Kasım 2018 12:23

SKOR DIŞ HABERLER İsveç Ligi’nde AIK ile Norrköping arasındaki amansız şampiyonluk yarışında son gülen AIK oldu. Ligin son haftasında Kalmar’a konuk olan AIK, iki puanlık avantajını korumasını bildi. Taraftarlar açısından oldukça gerilimli geçen Kalmar maçını zor da olsa 1-0 kazanan AIK, şampiyonluğa ulaştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte 9 yıl sonra gelen şampiyonluğu sahaya girerek kutlayan AIK taraftarları, filmlerdeki savaş sahnelerini aratmayacak bir görüntüye imza attı.

12 Kasım 2018 Bomba iddia! Ribery`den TV yorumcusuna saldırı... Alman basını Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery'nin Dortmund mağlubiyeti sonrası hakkında olumsuz yorum yapan Patrick Guillou'yu dövdüğünü iddia etti. İlgili Haberi Oku

AIK, ilk yarının son dakikasında Robin Jansson’ın ayağından bulduğu golle Kalmar deplasmanından 1-0 galip döndü ve 67 puanla şampiyonluğa ulaştı. AIK’in şampiyonluk için yarıştığı Norrköping de deplasmanda karşılaştığı Hacken’in aynı skorla geçti. Norrköping, 65 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.

Son güncelleme 13:38 | 13 Kasım 2018
aik isveç
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç