Samsunspor Teknik Direktörü Taşkın: “Bu oyuncular şampiyonluğu getirecek”

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, pazar günü kendi evlerinde karşılaştıkları ve 2-1 yenildikleri Keçiörengücü maçını değerlendirdi.

Mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirten Taşkın, “8 haftadır çok iyi oynayan, istediği oyunu sahaya yansıtan bir Yılport Samsunspor vardı. 9’uncu hafta Keçiörengücü maçında bir mağlubiyet aldık. Maçı çevirebilecek durumdaydık. Fakat farklı da mağlubiyet olabilirdik. Kısa zamanda reaksiyon gösterip, normal sürece geçeceğimize inanıyorum. İnşallah bir daha tekrarı olmaz. Zirveyi almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Oyuncularının lig sonunda şampiyonluğu getireceğine inandığını ifade eden Taşkın, “Bir takımın orta sahası ve defansı ne kadar kuvvetliyse ben o takımdan o kadar korkarım. Bizim haftalardır çok iyi oynayan merkez orta sahamızın 2’si bu hafta yoktu. Savaş kart cezalısı, Oğuz’da eşiyle beraber gittiği bir yemekte balıktan zehirlendi. Serumla ayakta durabildi. 2 tane merkez orta sahamız olmayınca, diğer arkadaşlar da bu orta sahanın verdiği verimi veremeyince doğru servisler yapılamadı. Biz Yılport Samsunspor olarak bu hafta etkili günümüzde değildik. 8 haftada bu oyuncular 7 galibiyet 1 beraberlik almışlar. Hemen bunları tu kaka yapmaya gerek yok. Bu oyuncular bu takıma Allah’ın izni ile şampiyonluğu getirecekler” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Yazılanlar çizilenler benim için hiç önemli değil ama oyuncularımın etkilenmesinden korkuyorum. Bizim dış sahadaki performansımız çok çok daha iyi. Bize bir forma teslim edildi. O forma ve o takım bizim namusumuz. Bu armanın yere düşmesine, şampiyonluk yaşamaması bizim ayıbımız. Taner Taşkın olarak ben tek başıma hiçbir şey değilim. Ben ekibimle beraber, personelimle beraber, futbolcularımla beraber, büyük taraftarımla beraber bu şampiyonluğu Allah’ın izni ile getireceğiz. Bu çocuklara güvenin. Bu çocuklar bizi yukarıya taşıyacaklar. Bu çocuklara hep beraber sahip çıkalım. Keçiörengücü maçında pozisyon kısırlığımız vardı. Hatta verilmeyen de bir golümüz var. Bizim adımıza işler iyi gitmezken incelediğimizde Samet’in golünde ofsayt yoktu. 2-2’yi bulsak belki maçın seyrini de değiştireceğiz. Bireysel yeteneklerimizle maçı almalıyız. Biz şu ana kadar bunu yapamadık. Gol pozisyonuna girmekte sıkıntı çekmiyoruz ama atmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Bu süreci de atlatacağız.”

Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Sarıyer maçına da değinen Taşkın, “Sarıyer takımı enteresan bir şekilde çıkış yaptı. Oyuncu yapılarını tek tek biliyorum. Saygı duyulacak bir çıkış yaptılar. Sarıyer maçında mağlup olursak şampiyonluk gitmeyecek sadece avantaj kaybedeceğiz. Galip gelirsek şampiyon olmayacağız, avantaj kazanacağız. Beraberlikte yine avantaj kazanacağız. Normal maçlarımızdan bir tanesini oynayacağız. Bizim rakibimiz konumunda bir takım. 6 puanlık maçlardan bir tanesine çıkacağız. Kaybettiğimizde dünyanın sonu olmayacak. Mağlubiyette şampiyonluğu teslim etmeyeceğim, galibiyette de şampiyonluğu tescillemeyeceğiz. O yüzden bizim yenmemiz gereken, puan veya puanlar almamız gereken bir maç. Sarıyer maçında olayların değil, futbolun konuşulduğu bir maç olsun istiyoruz. Hakkaniyetli bir maç olsun. Biz oraya gittiğimiz de düzgün bir şekilde bizi misafir etsinler, buraya geldiklerinde de biz onları burada güzel misafir edelim” şeklinde konuştu.