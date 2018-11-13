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Romanya’dan Mircea Lucescu hakkında flaş emeklilik iddiası!
Milli Takımlar

Romanya’dan Mircea Lucescu hakkında flaş emeklilik iddiası!

Romanya Futbol Federasyonu eski başkanı Dumitru Dragomir, Mircea Lucescu'nun Türkiye Milli Takımı'ndaki görevini noktaladıktan sonra emekliliğe ayrılacağını iddia etti.

13 Kasım 2018 23:15

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında Romanya basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Romanya Futbol Federasyonu eski başkanı olan ve Lucescu’yla yakınlığı bilinen Dumitru Dragomir, 73 yaşındaki teknik adamın Türkiye macerasının ardından kariyerine nokta koyacağını iddia etti.

Romanya’da yayın yapan Gazeta Sporturilor’a konuşan Dragomir, “Lucescu çok güçlü bir mental yapıya sahip ve oldukça da çalışkan. Ancak Türkiye’den ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Romanya, ona asla bir teklifte bulunmadı. Zaten kabul etmezdi…” diye konuştu. 13 Kasım 2018 İsveç tam gaz Türkiye`ye hazırlanıyor! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:19 | 13 Kasım 2018
Dumitru Dragomir Mircea Lucescu türkiye
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