Onur Kıvrak: Utancımdan çocuğumu parka götüremedim!

Yeni Malatyaspor maçında yediği 5 gol nedeniyle hedef tahtasına oturtulan ve ‘maç sattı' suçlamasıyla karşı karşıya kalan Recep Onur Kıvrak sessizliğini bozdu…

Sözlerine, “Ben Trabzonspor'a ihanet etmem. Namusum ve şerefimle oynuyorum” diye başlayan Onur şöyle devam etti: 3 gündür uyku uyumadım. Her yerimde yaralar çıktı. Bu iftirayı bana nasıl atarlar diye. Malatya maçında sahaya iğne ile çıktım”

”GÜZEL ŞEKİLDE NOKTALAYACAĞIM”

”Sakat sakat oynuyorum. İstesem ameliyat olur, gider İzmir'de paramı tıkır tıkır alır yan gelir yatarım. Benim için her şey söylediler. Bir tek ‘maç sattı' dememişlerdi onu da söylediler. Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım. Buna atılan bu iftira namusa atılan iftira gibidir. O yüzden sağlıklı bir şekilde karar vereceğim. Güzel bir şekilde noktalayacağım. Herkes susarken 2011'de ben şikeyi haykırdım”

”BİRİLERİ KOLTUĞUNU KURTARMA PEŞİNDE”

”Milli Takım’a almadılar bu yüzden. Şimdi birileri koltuğunu kurtaracak diye ben 12 yılımı çöpe atamam. Trabzonspor'a ömrümü adadım. Bu organize bir iş. Günah keçisi olarak bizi göstermek istiyorlar. Benim babam araba tamircisi idi. Elleri nasırlı, yara bere içinde alın teri ile bizi büyüttü. Helal ekmek yedirdi. Kursağımızdan haram tek lokma geçmedi. Ben 5-0'lık yenilginin utancımdan çocuğumu parka götüremedim.”

”KÖTÜ NİYETLİ OLSAM AMELİYAT OLUR PARAMI TIKIR TIKIR ALIRIM”

“Trabzonspor'a ihanet etmem söz konusu bile olamaz. Bu iftira, namusa atılan iftira gibidir. Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım. Sağlıklı bir şekilde düşünüp, güzel bir şekilde noktalayacağım..” (Karadeniz Gazetesi)