Mustafa Cengiz’den o fotoğraf için çok sert tepki!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada konuşulan fotoğraf karesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, yapılanların Soğuk Savaş dönemindeki kadar sert olduğunu söylerken, büyük tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesiyle ilgili konuşan Mustafa Cengiz ”Soğuk savaşta yapılan algı yönetiminin daha şiddetlisi, bana ve yönetime karşı yapıldığını görüyorum. Mustafa Cengiz’in Atatürk üzerinden reklamını yaptığı yönünde eleştiriler varmış. 10 Kasım paylaşımında sadece Mustafa Cengiz yazsa, Galatasaray Spor Kulübü eklemesek anlarım. Sadece Galatasaray Kulübü yazsaydık, ‘Bak bak, bu adam çok sık Ankara’ya gidiyor, Bakanlar’la görüşüyor, adını yazdırmamış’ denecekti. Futbolcuların açtığı Atatürk pankartının üzerine biri sosyal medyada Mustafa Cengiz yazıyor. İnsanlar buna inanır. Yapmayın, etmeyin. Böyle bel altı savaş olmaz. Soğuk savaşta bile böyle basitlikler yapılmadı” şeklinde konuştu. Mustafa Cengiz`den flaş açıklamalar! `TFF Hukuk Kurulu`nu istifaya çağırıyorum` Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe derbisinde yaşananlar ve kendisine yapılan eleştiriler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku