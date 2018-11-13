Milli güreşçilerden iki madalya!

Romanya’da süren 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türk sporcular, grekoromen stilde iki madalya elde etti. Başkent Bükreş’te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 130 kiloda final mücadelesi veren Osman Yıldırım, 5-0 öne geçtiği karşılaşmada Gürcü Zviadi Pataridze’ye 6-5 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Günün diğer madalya mücadelesinde ise 77 kiloda Fatih Cengiz, İsveçli Khalid Kierchivey ile üçüncülük için karşı karşıya geldi. Rakibini 5-1 mağlup eden Fatih Cengiz, bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada 72 kiloda Türkiye’yi temsil eden Cengiz Arslan, yarı finalde karşılaştığı Ukraynalı Artur Politaiev’i 5-2 yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi, yarın Gürcü Ramaz Zoidze ile altın madalya için karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın ikinci gününde 60 Kilo müsabakasında Azerbaycan’dan Murad Mammadov’a 5-2 yenilen Kerem Kamal da yarın bronz madalya maçına çıkacak. 67 kilo güreşçisi Murat Fırat, çeyrek finalde yenildiği Mısırlı Mohamed İbrahim Elsayed’in finale yükselmesi üzerine repesaj maçı yapma hakkı kazandı. Grekoromen stilde 82 kiloda mücadele eden Burhan Akbudak ile 97 kilo güreşçisi Süleyman Erbay, rakiplerine yenilerek şampiyonadan elendi. Gurbetçi karateci Almanya şampiyonu oldu Almanya'da düzenlenen karate şampiyonasında, 12 yaşındaki gurbetçi sporcumuz Yasin Korhan 6 rakibini yenerek altın madalya kazandı. İlgili Haberi Oku