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Kulüp doktoru ile kavga ettiği haberleri sonrası İlhan Mansız’dan ilk açıklama
Beşiktaş

Kulüp doktoru ile kavga ettiği haberleri sonrası İlhan Mansız’dan ilk açıklama

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç öncesi kulüp doktoru ile kavga ettiği şeklinde haberler çıkan İlhan Mansız, iddialara yanıt verdi.

13 Kasım 2018 14:29

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Demir Grup Sivasspor’a 2-1 yenildiği maç öncesi Beşiktaş Yardımcı Antrenörü İlhan Mansız ile kulüp doktorunun yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edildi. İlhan Mansız, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesaplarından yanıt verdi.

13 Kasım 2018 Karius yedek kalınca `Belim ağrıyor` dedi Sivasspor karşılaşmasında kadroya alınmayan kaleci Loris Karius'un yedek olduğunu öğrenice sakatlığın önde sürdüğü iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Tiwtter ve Instagram’dan paylaşım yapan İlhan Mansız, iddiaları yalanladı. İlhan Mansız, yaptığı paylaşımlarda, haberlerin gündem değiştirmek için çıkarıldığını belirtti.

İlhan Mansız’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Son güncelleme 14:29 | 13 Kasım 2018
beşiktaş ilhan mansız
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