Kulüp doktoru ile kavga ettiği haberleri sonrası İlhan Mansız’dan ilk açıklama

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Demir Grup Sivasspor’a 2-1 yenildiği maç öncesi Beşiktaş Yardımcı Antrenörü İlhan Mansız ile kulüp doktorunun yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edildi. İlhan Mansız, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesaplarından yanıt verdi.
Tiwtter ve Instagram’dan paylaşım yapan İlhan Mansız, iddiaları yalanladı. İlhan Mansız, yaptığı paylaşımlarda, haberlerin gündem değiştirmek için çıkarıldığını belirtti.
İlhan Mansız’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar şu şekilde: