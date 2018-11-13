Kulüp doktoru ile kavga ettiği haberleri sonrası İlhan Mansız’dan ilk açıklama

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Demir Grup Sivasspor’a 2-1 yenildiği maç öncesi Beşiktaş Yardımcı Antrenörü İlhan Mansız ile kulüp doktorunun yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edildi. İlhan Mansız, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesaplarından yanıt verdi.

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Tiwtter ve Instagram’dan paylaşım yapan İlhan Mansız, iddiaları yalanladı. İlhan Mansız, yaptığı paylaşımlarda, haberlerin gündem değiştirmek için çıkarıldığını belirtti.

İlhan Mansız’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar şu şekilde: