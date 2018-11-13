Kayserispor’un kâbusu ilk 40 dakika

Kayserispor diğer 6 golü ise kalesinde ikinci yarıda gördü. Bu durum Sarı-Kırmızılı takımın oynadığı maçlarda rakibi karşısında tutunmasını da zorlaştıran en önemli etken olarak ön plana çıktı.

Kayserispor’un ilk yarıda yediği gollerin 10 tanesi ilk 40 dakika içesinde geldi. Temsilcimiz, ligin ilk 12 haftalık periyodunda oynadığı maçlarda Fenerbahçe’den 31, Göztepe’den 18 ve 20, Atiker Konyaspor’dan 40 ve 45, Beşiktaş’tan 33, Çaykur Rizespor’dan 25, Medipol Başakşehir’den 40, MKE Ankaragücü’nden 15 ve 27, Galatasaray’dan ise 18. dakikada gol yedi. Bunların arasında Atkiker Konyaspor’dan 45. dakikada yenilen gol dışındıkilerin tamamının ilk 40 dakika içinde gelmesi dikkat çekti. Kayserispor, bu sezon 1.4 gol yeme ortalaması ile oynarken, ligde sadece 10 gol atarak maç başına 0.83 gol ortalaması yakalayabildi.

İlk üç hafta gol yememişti

Kayserispor bu sezon toplamda 4 maçı gol yemeden tamamladı. Özellikle ligin 3. haftasında gol yemeyen tek takım olarak dikkat çeken Sarı-Kırmızılı takım Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını gol yemeden tamamlamıştı. Kayseri ekibi son olarak ise ligin 10. haftasında 2-0 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçını gol yemeden tamamladı. Kayserispor, ligde oynadığı son iki haftada ise Ankaragücü’ne 3-1, Galatasaray’a ise 3-0 yenilerek taraftarını üzdü.