Kayserispor, kendi sahasında 45 yıldır Galatasaray’ı yenemiyor

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon hiç de iyi günler geçirmeyen Kayserispor, geride kalan hafta sahasında son zamanların en berbat futbolu ve kötü mağlubiyetini aldı. Ligin son şampiyonu olmasına rağmen bu sezon kadro sıkıntısı yaşayan Galatasaray’ı sahasında konuk eden Kayserispor, yine kazanamadı.

Tarihi galibiyet

Bugüne kadar Galatasaray ile Süper Lig serüveninde 23 kez sahasında karşılaşan Kayserispor, 1 kez kazanmayı başarırken 9 kez berabere kaldı 13 kez de yenildi. Rakibine 18 gol atan Kayserispor, 23 kez kalesinde gol gördü. Kayserispor, Galatasaray’a karşı ilk ve tek galibiyetini 45 sezon önce 1973-1974 sezonunda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde oynanan ve hakem Talat Tokat’ın yönettiği maçı Kayserispor kazanmıştı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 57. dakikasında Metin Ülgen, Kayserispor’u 1-0 öne geçirirken 73. dakikada Mustafa Yücel ikinci golü atmıştı.

2 kez de İstanbul’da

Kayserispor, sahasında Galatasaray’a karşı tek galibiyet alırken deplasmanda ise 2 kez mağlup etti. Galatasaray ile Kayserispor arasında İstanbul’da oynanan 22 maçta Kayserispor 2 kez kazanırken 5 kez berabere kaldı 15 kez de mağlup oldu. Kayserispor deplasmanda oynhadığı maçlar arasında 2013-2014 sezonunda 1-0 yenerken 2016-2017 sezonunda da 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı.