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Karius yedek kalınca ‘Belim ağrıyor’ dedi
Beşiktaş

Karius yedek kalınca ‘Belim ağrıyor’ dedi

Sivasspor karşılaşmasında kadroya alınmayan kaleci Loris Karius'un yedek olduğunu öğrenice sakatlığın önde sürdüğü iddia edildi.

13 Kasım 2018 10:50

Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kadroya alınmayan kaleci Loris Karius’un yedek olduğunu öğrenince sakatlığını öne sürdüğü iddia edildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Genk deplasmanında yedek soyundurulan Alman kalecinin, Sivasspor karşılaşmasında da kulübede yer alacağını öğrendiği ve bu nedenle maç sabahı teknik heyetle görüşerek, belindeki ağrılardan şikayetçi olduğu savunuldu.

Son iki maçta kaleyi kaptan Tolga Zengin’e kaptıran Karius’un yedek kalmaktan büyük rahatsızlık duyduğu ve sürekli ilk 11’de forma giymek istediği ileri sürüldü. Liverpool’dan büyük umutlarla iki yıllığına kiralanan Alman file bekçisi sezon başında yaptığı açıklamada düzenli oynamak için Beşiktaş’ın teklifini kabul ettiğini dile getirmişti.

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Son güncelleme 10:50 | 13 Kasım 2018
beşiktaş Loris Karius
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