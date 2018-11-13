İsveç tam gaz Türkiye’ye hazırlanıyor!

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta 17 Kasım Cumartesi günü Konya’da Türkiye ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı’nın oyuncuları Sebastian Larsson ve Andreas Granqvist maçı kazanmak için mücadele vereceklerini söylediler. Türkiye’nin yanı sıra Rusya ile yapacağı karşılaşma için Başkent Stockholm’deki Firends Arena’da çalışmalarına başlayan İsveç’in orta saha oyuncusu Larsson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada iki maçı da kazanıp grubu lider bitirmek istediklerini dile getirdi.

Çok zor iki müsabakanın kendilerini beklediğini kaydeden Larsson, ”Türkiye ve Rusya maçının bizim için çok zorlu geçeceğini biliyoruz. Zira, Türkiye’ye karşı kendi sahamızda hayal kırıklığı yaşadık. Kazanmak için her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı. İsveç Milli Takımı’nın stoperi Granqvist ise gruptaki şanslarının devamı için Türkiye ile yapacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, ”İki önemli mücadele bizi bekliyor. İlk maçımızı Türkiye ile oynayacağız. Türkiye’yi yenmeliyiz, en azından ikincilik şansımızın devam etmesi için berabere kalmalıyız. Türkiye maçında elimizden geleni yaparak iyi bir sonuç almaya çalışacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Stockholm’de kampa giren İsveçli oyuncular, teknik direktör Janne Andersson yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İsveç Milli Takımı, 15 Kasım Perşembe günü özel uçakla Konya’ya hareket edecek. Türkiye kapalı gişe Türkiye'nin İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri tükendi. İlgili Haberi Oku