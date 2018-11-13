İngiltere Premier League’e kadın patron!

Ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig’in üst yöneticiliğine (CEO), Susanna Dinnage getirildi. Premier Lig’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck’ın başında bulunduğu aday belirleme kurulu, 1999’dan beri yürüttüğü görevi yıl sonunda bırakacak Richard Scudamore’un yerine Dinnage’ın atanmasına karar verdi.

Dinnage, 1992’de kurulan Premier Lig’in Rick Parry ve Richard Scudamore’dan sonra üst yöneticiliğine getirilen 3. isim oldu. Müzik kanalı MTV’de başladığı kariyerine, 2009’dan bu yana Discovery Medya Grubu’nda devam eden Dinnage, belgesel kanalı Animal Planet’in başkanlığını yapıyordu.

Görevine 2019’un başında başlayacak olan Dinnage, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Böylesi dinamik ve ilham veren bir organizasyonu yönetecek olmak büyük bir ayrıcalık” ifadelerini kullandı. Daniel Sturridge`a bahis suçlaması! Liverpool'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge bahis kurallarını çiğnemekle suçlandı. İlgili Haberi Oku