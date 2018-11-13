Harry Kewell’ın görevine son verildi

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Avustralyalı eski futbolcu Harry Kewell’ın, Notts County takımındaki teknik direktörlük görevine son verildi. İngiltere 3. Lig ekiplerinden Notts County tarafından yapılan açıklamada, sezon başında göreve getirilen 40 yaşındaki Kewell’ın, aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verildiği belirtildi.

Sezon başında Notts County ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kewell, takımının başında çıktığı 14 maçta yalnızca 3 galibiyet aldı. İngiltere ekibi, alınan kötü sonuçlar neticesinde küme düşme hattına geriledi. Galatasaray’da 2008-2011 yıllarında forma giyen Harry Kewell, daha önce Watford’un genç takımı ile İngiltere ekibi Crawley Town’u çalıştırmıştı. Son dakika... PFDK`dan Fatih Terim`e 3 maç daha ceza! Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Fenerbahçe derbisinin ardından daha önce 7 maç ceza verdiği Fatih Terim'e açıklamalarından dolayı 3 maç daha ceza verdi. Fatih Terim'in toplam cezası böylece 10 maç oldu. İlgili Haberi Oku