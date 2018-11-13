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Flaş Aykut Kocaman hamlesi! ‘Salı günü görüşeceğiz’
Atiker Konyaspor

Flaş Aykut Kocaman hamlesi! ‘Salı günü görüşeceğiz’

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Konyaspor'da yeni teknik direktör için ilk hedefin Aykut Kocaman olduğu açıklandı.

13 Kasım 2018 07:13

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftası sonunda önemli bir karar alarak teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. Yeşil-Beyazlı ekipte yeni teknik adam arayışları da vakit geçirmeden başladı.

“ÖNCELİĞİMİZ AYKUT KOCAMAN”

Konuyla ilgili Konyaspor yönetimden flaş bir açıklama geldi. KONTV’de yayınlanan Spor Gündemi programına telefonla katılarak açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, şu ana kadar hiçbir teknik direktörle görüşmediklerini belirterek “Önceliğimiz Aykut Kocaman’dır. Kendisiyle Salı günü görüşeceğiz” dedi. Aksoy, kısa süre içinde teknik direktör sorununu çözeceklerini kaydetti.

2016-2017 sezonunda Atiker Konyaspor ‘a tarihinin en başarılı dönemini yaşatan deneyimli çalıştırıcı Aykut Kocaman, ardından görevinden ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

Son güncelleme 07:13 | 13 Kasım 2018
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