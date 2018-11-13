Fenerbahçe’nin ciğerleri Frey ve Elif

Sercan HAMZAOĞLU / Sezon başından bu yana sarı-lacivertlilerin ortalama en fazla mesafe kat eden ismi Elif Elmas. 19 yaşındaki genç oyuncu, ortalama 12 kilometreyle zirvede yer alıyor. Elif'i sadece 200 metre geriden takip eden isim ise Frey.

Son haftalarda golleriyle de ön plana çıkan İsviçreli santrfor, bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Frey, bu sezon maç başına ortalama 11 bin 800 metre kat etti.

Depar rekoru kırdı

Frey, sahada basmadık yer bırakmazken bir rekorun da sahibi oldu. Frey, yüksek hızlı koşu mesafesinde (deparda) hem öne doğru hem de savunmaya doğru ligin lider durumunda. Frey, bu sezon ligde tam 1179 depar atarak rekor seviyede rakama ulaştı.

Savunma hücumda başlıyor

Fenerbahçe'nin savunması hücum oyuncularından başlıyor. İstatistiklere yansıya bu anlayışta Frey, Ayew ve Slimani'nin ön alanda yaptığı pres takımı oldukça rahatlatıyor. Takımın Frey'den sonra en fazla hem öne hem arkaya depar atan isimleri ise sırasıyla Elif, Ayet ve Slimani oldu.

Hücuma Hasan Ali çıkarıyor

Fenerbahçe'de kendi yarı sahasında en fazla topla buluşan isim Hasan Ali Kaldırım oldu. Özellikle hücuma çıkışlarda orta sahayı topla buluşturmada etkin rol oynayan Hasan Ali, takımın kendi yarı sahasında en fazla topla buluşan ismi olarak ön planda. Hasan Ali, uzun paslarda da zirvede. Fenerbahçe'de en fazla uzun pas isabeti yakalayan isim de Hasan Ali Kaldırım oldu.

Roman ve Elif pas yüzdesinde zirvede

Fenerbahçe'de takım içinde en iyi pas yüzdesine sahip olan ikili ise Roman Neustaedter ile Elif Elmas aldı. Stoperin değişmez ismi Roman, yüzde 88 pas isabet oranıyla dikkati çekti. Roman'ın ön liberoda oynayan Elif Elmas, yüzde 87'le takip etti. Bu iki ismi yüksek pas yüzdesiyle oynaması da geçiş oyununda Fenerbahçe'yi oldukça rahatlatıyor.