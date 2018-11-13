Fenerbahçeli Kameni ve Dirar’a milli davet!

Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maça odaklanan Fenerbahçe'de 14 futbolcu milli takımlardan davet aldı.
Sarı-lacivertli takım zorlu maçın hazırlıklarını milli oyuncularından yoksun gerçekleştirdi. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nden, milli takım kadrolarına davet edilen futbolcuların listesi yayınlandı.
Fenerbahçe'den 14 futbolcuya milli davet
Fenerbahçe'de milli takıma davet edilen oyuncular şu şekilde; Idris Carlos Kameni (Kamerun), Martin Skrtel (Slovakya), Islam Slimani (Cezayir), Roman Neustadter (Rusya), Eljif Elmas (Makedonya), Ferdi Kadıoğlu (Hollanda U21), Berke Özer (Türkiye U19), Andre Ayew (Gana), Hasan Ali Kaldırım (Türkiye), Mehmet Topal (Türkiye), Isla Mauricio (Şili), Yassinne Benzia (Cezayir), Diego Reyes (Meksika), Nabil Dirar (Fas)