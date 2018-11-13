SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İYİ Parti'nin 'asgari ücretlilerden vergi alınmasın' teklifi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi
Fenerbahçe’de Koeman için kritik üç gün!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Koeman için kritik üç gün!

Fenerbahçe'd Ali Koç yönetimi, Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından Erwin Koeman'ı geçici olarak takımın başına getirdi. TFF'nin talimatları gereği Sarı-Lacivertliler'i teknik direktörünü belirlemesi için 3 günü kaldı! Yönetim, Koeman'ın kalıcı olduğunu her an açıklayabilir.

13 Kasım 2018 11:02

Fenerbahçe, 28 Ekim Pazar günü oynanan ve 3-1 kaybedilen Ankaragücü maçının hemen ardından Phillip Cocu’nun görevine son verdi. Teknik direktör konusunda henüz bir adım atılmadı ve takım geçici olarak yardımcı antrenör Erwin Koeman’a emanet edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre bir kulüp, hocasız çıktığı ilk maçtan itibaren iki hafta içerisinde yeni teknik direktörünü açıklamak zorunda.

1 YIL HAK MAHRUMİYETİ!

2 Kasım’da Galatasaray ile oynayan Sarı- Lacivertliler’de ‘geçici teknik adam’ sıfatıyla Koeman kulübedeydi. ‘Geçici’ olduğu için TFF’ye bildirilen kadroda teknik sorumlu bölümü boş bırakıldı. Aynı durum Alanyaspor maçında da yaşandı. Yönetimin yeni teknik direktörle sözleşme imzalamak için önünde 3 günü kaldı. Aksi takdirde kulübe her maç için 100 bin TL para cezası; Koeman’a ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası gelebilir.

ERWIN KOEMAN’LA DEVAM!

Fenerbahçe, Koeman yönetiminde Galatasaray ile berabere kalıp Anderlecht ve Alanyaspor’u yenerek çıkışa geçti. Yönetimin, Hollandalı teknik adamla yola devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Lacivertliler’in konuyla ilgili resmi açıklamayı, 3 günlük süre dolmadan yapması bekleniyor.

13 Kasım 2018 Fenerbahçe`de değişimin nedeni belli oldu! Cocu işine karıştırmıyordu... Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevden ayrılmasının ardından takımın başında gösterdiği iyi performans ile taraftarın alkışını alan Erwin Koeman'ın yükseliş nedenini Sercan Hamzaoğlu yazdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:07 | 13 Kasım 2018
Erwin Koeman Fenerbahçe Phillip Cocu
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç