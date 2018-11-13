Fenerbahçe’de değişimin nedeni belli oldu! Cocu işine karıştırmıyordu…

Sercan HAMZAOĞLU / Fenerbahçe'de göreve gelir gelmez zorlu süreçte takımı çıkışa geçiren teknik sorumlu Erwin Koeman, yaptığı ince dokunuşlarla takdir topladı. Taraftarın sabrını taşıran ve sonunda da görevinden olan Cocu'nun yardımcılığını yapmasına rağmen Koeman, çok farklı bir profil çiziyor.

İşte Koeman'ın Cocu'dan farkı:

1- Sistemi değiştirdi

Koeman, birinci adam pozisyonuna geçer geçmez Cocu'nun sistemini değiştirdi. Cocu'nun 3'lü savunma sistemini rafa kaldıra Koeman, tekrar 4'lü dizilişe geçti. Bu sayede beklerin performansını artıran Koeman, Hasan Ali, Şener ve Isla'dan daha fazla verim aldı.

2- Valbeuna'yı kazandı

Koeman'ın en büyük dokunuşu Valbuena hamlesi oldu. Valbuena'yı kadroda düşünmeyen Cocu'nun aksine Koeman, Fransız yıldızın önemini farkını biliyordu. Tam 2 aydır ilk ‪11'de‬ oynamayan Valbuena'yı Koeman, gözünü kırpmadan Galatasaray'la deplasmanda oynanacak derbi maçta sahaya sürdü. Bu cesur hamlesi takdir edilen Koeman, haklı da çıktı. Valbuena son 3 maçta Fenerbahçe'nin attığı 6 golün 5'inde doğrudan sahnedeydi. Bu maçlarda Fransız yıldız, 2 gol atıp, 3 asist yaptı ve Fenerabhçe'nin üzerindeki kara bulutları dağıttı.

3- Reyes'i düşünmedi

Cocu'nun en fazla eleştirilen Reyes konusundaki yanlışlarını Koeman yapmadı. Cocu'nun 3'lü savunma ve ön liberoda vazgeçmedi Reyes, Koeman'la formayı unuttu. Taraftarın en fazla tepkisini çeken Reyes, son 3 maçta kulübeye hapsoldu. Cocu'nun defansif çift ön libero ısrarından vazgeçen Koeman, Jailson-Eljif Elmas'la ikilisiyle ilk iki maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, bu sayede hücumda daha fazla etkili oldu. Bu bölgede Jailson'un cezalı, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci'nin sakat, Mehmet Topal'ın hazır olmamasına rağmen Koeman, Reyes'i düşünmeyerek net bir mesaj verdi.

4- Isla tercihinde haklı çıktı

Koeman, Jailson'un yokluğunda formayı ön liberoda Isla'ya vererek herkesi ters köşe yaptı. Reyes'i oynatmayan Hollandalı teknik adam, daha önce İtalya'da onlarca kez bu pozisyonda görev alan asil mevkisi sağ bek olan Isla'ya orta sahada şans tanıdı. Aytemiz alanyaspor maçında oldukça etkili olan Isla, hem savunmada hem de hücuma çıkışlarda çok iyi bir görüntü çizerek maçın yıldızlarından biri oldu.

5- Saha içinde daha agresif

Koeman, Cocu'nun aksine saha içinde daha agresif bir görüntü ortaya çiziyor. Takımı hakkında verilen aleyhte kararlara çizgi dışına çıkarak müdahale eden Koeman, atılan gollerde de yerinde duramıyor. Cocu, durağan yapısı nedeniyle takıma enerji veremiyor, diye çok fazla eleştiri alırken, Koeman da bu görüntü tam tersine döndü.

Erwin Koeman’ın , yardımcılığını yaptığı sürede özellikle Valbuena konusunda Cocu'yu çok uyardığı ancak görüşlerinin dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Sezon başında Koeman'ın da isteğiyle Benfica maçlarında 11 oynayan Valbuena, takımın da yeni olması sebebiyle pek etkili olamamıştı.

Bu maçları baz alan Cocu da Fransız yıldızı adeta defterden sildi. Buna her antrenmanda ve maçtan önce itiraz eden Koeman'ın Valbeuna konusunda Cocu'yu uyardığı ancak buna kulak asmadığı belirtildi.

Valbeuna konusu başta olmak üzere Cocu'nun hem kadro tercihlerinde hem de maça müdahale anlamında oyuncu değişikliklerinde yardımlarının fikirlerine kapalı olduğunu ifade edildi.

Koeman da göreve gelir gelmez Cocu'nun aksine müdahaleler yaparak bu durumu net bir şekilde ortaya çıkardı.

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