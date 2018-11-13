Dikkatsiz Raoul Bellanova… Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğraf olay oldu! Juventus’un yıldızı çırılçıplak yakalandı

SKOR DIŞ HABERLER İtalya Serie A’da Milan’ın deplasmanda Juventus’u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından yapılan bir paylaşım maçın önüne geçti. Milan’ın genç yıldızı Raoul Bellanova’nın dikkatsizce yaptığı bir paylaşım Juventus’un tecrübeli savunma oyuncusu Giorgio Chiellini’yi sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmasını sağladı. Aslında idolü Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektiren Raoul Bellanova, arka plana dikkat etmeyince, Giorgio Chiellini’nin çırılçıplak yakalanmasına neden oldu.

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Karşılaşmada kadroda yer alan 18 yaşındaki Raoul Bellanova, maçın ardından Juventus soyunma odasının kapısına gitti. Cristiano Ronaldo’ya kendisi ile fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Raoul Bellanova, Portekizli yıldızı ikna etmeyi başardı. Soyunma odası kapısının hemen önünde Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Raoul Bellanova, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

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Bu tepki, Milan’da oynayan bir futbolcunun, mağlubiyet sonrası Juventus’un yıldızı ile fotoğraf çektirmesinden kaynaklanmadı. Fotoğrafın arka planındaki bir dikkatsizlik, fotoğrafın sosyal medyada en konuşulan konulardan biri olmasını sağladı. O sırada soyunma odasında formalarını çıkaran futbolculardan Giorgio Chiellini, fotoğrafın çekildiğinin farkında olmadan üstünü değiştirmeye başladı.

Tam bu sırada çekilen fotoğraf, Giorgio Chiellini’nin çırılçıplak yakalanmasına neden oldu. Genç futbolcunun dikkatsiz paylaşımı, Juventus’un yıldızı Giorgio Chiellini’nin çırılçıplak fotoğrafını sosyal medyaya düşürdü.