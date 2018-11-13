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Beşiktaş’ta aşk bitti!
Beşiktaş

Beşiktaş’ta aşk bitti!

Beşiktaş'ta takımdaki gruplaşma sahaya yansıdı. Frikik kullanamayan Ljajic mutsuzluğunu el hareketleriyle gösterdi. Oyuncular arasındaki iletişimsizlik tavan yaptı. Yönetim ve Şenol Güneş çare bulamadı

13 Kasım 2018 07:41

Ali AYDIN / Beşiktaş’ta futbolcular arasındaki huzursuzluk tavan yapmış durumda. Son haftalarda çöküşe geçen ve taraftarlarla da bağını giderek kaybeden siyah-beyazlılarda iletişim sorunları artık görünür hale geldi. Futbolcular, hareketleri, tavırları ve mimikleriyle bu krizin derinleştiğini gözler önüne serdi. Kulislerdeki iddialar şöyle:

GRUPLAŞMA VAR

Quaresma ve Pepe'ye yakın isimler ile diğer yabancılar arasında çatlak hissediliyor. Yerliler de kendi aralarında bir grup. Gökhan Gönül takıma ağabeylik yapmaya çalışsa da istediği ortamı yaratamıyor. Mutsuz oyuncuların fazlalığı soyunma odasını yıpratıyor.

İLETIŞIM YERLERDE

Saha içindeki iletişim sorunlarının saha dışı kaynaklı olduğu belirtiliyor. Futbolcular, idman dışında birbirleriyle konuşmuyor. Transferin son gününde gelen Ljajic, frikik atamamaktan yakınıyor. Takım içinde Şenol Güneş'in Quaresma'ya söz geçiremediği konuşuluyor.

TARAFTAR ETKISI

Futbolcular, taraftarın olumsuz tepkilerinden yakınıyor. Oğuzhan, Caner, Karius ve Tolga başta olmak üzere pek çok oyuncu baskı hissettiklerini ve yanlış yapma korkusunun kendilerini daha fazla hataya ittiğini savunuyor. Paniğin özellikle yenilen gollere neden olduğu belirtiliyor.

Son güncelleme 07:41 | 13 Kasım 2018
beşiktaş şenol güneş
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