Bahçeşehir Koleji yeni spor salonun açılışını yaptı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne bu sezon yükselen ve geride kalan 6 haftada aldığı 3 galibiyetle iyi bir performans ortaya koyan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yeni antrenman salonuna kavuştu. Bahçeşehir Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yücel'in yer aldığı açılışa teknik ekip ve basketbolcular da tam kadro olarak katıldı. Yeni yapılan antrenman salonunda A takımın yanı sıra altyapı ekipleri de idman yapacak.

“2 yıl içinde 5 bin kişilik salon yapacağız”

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, açtıkları salonun bir okul içinde olduğuna dikkat çekerek, “Bahçeşehir Koleji Maltepe Kampüsü'nün içindeyiz. Anaokulundan liseye kadar burada öğrencilerimiz var. Ama artık burası aynı zamanda Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın da yeni evi. Artık Süper Lig'deki maçlara burada hazırlanacaklar. Çok fazla yer vardı ama biz bu yatırım için bir okulun içini tercih ettik. Anaokulundan liseye kadar öğrenciler, ağabeylerini burada izleyip motive olacak ve sporu daha çok sevecekler. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız, “Spor çocukların derslerini etkiler lakin olumlu şekilde etkiler” demişti. Biz de bu noktadayız. Okul binalarının artık sadece ders işlenen yerlerin dışına çıkmasını istiyoruz. Bundan dolayı da okul-kulüp işbirliğinin somut bir adımı olarak buranın açılışını yapıyoruz” dedi. En kısa zamanda yeni salonlarına kavuşacaklarını da söyleyen Yücel, “İstanbul'da 5 bin kişilik bir tesis inşaa etmek istiyoruz. Sadece spor tesisi olmayacak, öğrencilerin de ekstra aktivite yapabileceği bir salon olacak. En geç 2 sene olarak düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

“Avrupa'da mücadele etmeyi hedefliyoruz”

Yeni bir ekip olduklarını söyleyen Hüseyin Yücel, “Sportif başarıdan ziyade lige yeni bir soluk getirmek istiyorduk. Bugün baktığımızda 6 maçta 3 galibiyet aldık. Son Fenerbahçe maçımız kıran kırana geçti, oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Ama tabii ki Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, son çeyrekte kazanmayı bildi. Futbol sadece futbol değildir deniliyor, bizim için de basketbol sadece basketbol değil. Bir takım oyunu ve çocuklarımızı spora daha çok çekme anlamında misyon olarak görüyoruz. Bu sene hedefimiz Play-Off'lara kalarak önümüzdeki yıl Avrupa'da yer almak. Yeni bir ekibiz ama mücadeleden dolayı gayet yolunda gidiyor her şey” ifadelerini kullandı.

Dedas: “Bugün büyük bir adım attık”

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Stefanos Dedas da yeni salonun açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Tüm antrenmanları burada yapacağız. Takıma iyi basketbol oynatmak benim görevim. Burada takımı daha iyi yerlere getirmek için çok çalışacağız. Önceliğimiz daha iyi basketbol oynamak. Bunun dışında organizasyonumuzun büyümesi çok önemli. Bugün bu yapılan açılışla büyük bir adım attık. Bunu yaptığımız için çok mutluyum” diye konuştu.

Aydın: “Altyapıda önemli rakamlara ulaşacağız”

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Genel Sekreteri Alpaslan Aydın da, bu salonu kendilerine kazandıran Enver Yücel, Hüseyin Yücel ve Ömer Yücel'e teşekkür ederek, “Burası ayrıca altyapının kullanacağı bir salon olacak. A takımla kaynaşmalarını istiyoruz. İnanıyoruz ki ileride planladığımız altyapıya büyük bir katkıda bulunacağız. Türkiye'de altyapı olarak 6 ayrı yerde merkez kurduk. Önümüzdeki yıllarda daha büyük rakamlara ulaşacağız. Geçen sene kurulan bir takım olarak bu sene Süper Lig'e çıktık. Şu ana kadar 6 maçta 3 galibiyet aldık. Tabii ki daha iyisi olabilir ama iyi gittik şu ana kadar. Son periyotlarda biraz kesiliyoruz. Takım olarak biraz tecrübesiziz ama daha da iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi. Açıklamaların ardından açılış için pasta kesildi.