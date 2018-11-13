Arel Üniversitesi Çin’de

14-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında Portekiz'in Coimbra kentinde 15.'si düzenlenen Avrupa Üniversite oyunlarında ülkemizi 3×3 Basketbol Şampiyonası’nda temsil eden İstanbul Arel Üniversitesi Basketbol Takımı Avrupa 3.sü olmuştu. Çin'de düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler 3×3 Basketbol Şampiyonası’nda Avrupa kıtasını ve ülkemizi temsil etme başarısını elde etti. Dünya Üniversite Sporları Federasyonu (FİSU) tarafından düzenlenmekte olan ve Toplam 5 kıtadan 16 ülkenin yarışacağı Dünya Üniversiteler Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan İstanbul Arel Üniversitesi; grubunda Kanada, Avustralya ve Litvanya temsilcileri ile yarışacak.