Afjet Afyonspor’da Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Afjet Afyonspor’da geçen sezon TFF 2’nci Lig’in 25’inci haftasında teknik sorumlu olarak göreve getirilen Serhat Gülpınar’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Geçen sezon görev yaptığı 10 lig maçı ve 5 Play-Off maçının ardından sezonu şampiyon kapatan Serhat Gülpınar, bu sezon 10 lig maçı ve 1 kupa mücadelesinde takımının başında yer aldı.

Bu karşılaşmalarda Afjet Afyonspor 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Özellikle ligin 9’uncu haftasındaki Denizlispor ve sonraki hafta kendi evinde oynadığı Gazişehir Gaziantepspor karşılaşmalarında 3 farklı mağlubiyetler alan Afyonspor’da Serhat Gülpınar’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Son dakika... Adana Demirspor`un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural oldu! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı. Türkiye'de daha önce bir çok takımı çalıştıran efsane isim Yılmaz Vural uzun bir aradan sonra sahalara geri döndü... İlgili Haberi Oku