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Afjet Afyonspor’da Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı
TFF 1.Lig

Afjet Afyonspor’da Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik sorumlu olarak görev yapan Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı.

13 Kasım 2018 20:30

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Afjet Afyonspor’da geçen sezon TFF 2’nci Lig’in 25’inci haftasında teknik sorumlu olarak göreve getirilen Serhat Gülpınar’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Geçen sezon görev yaptığı 10 lig maçı ve 5 Play-Off maçının ardından sezonu şampiyon kapatan Serhat Gülpınar, bu sezon 10 lig maçı ve 1 kupa mücadelesinde takımının başında yer aldı.

Bu karşılaşmalarda Afjet Afyonspor 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Özellikle ligin 9’uncu haftasındaki Denizlispor ve sonraki hafta kendi evinde oynadığı Gazişehir Gaziantepspor karşılaşmalarında 3 farklı mağlubiyetler alan Afyonspor’da Serhat Gülpınar’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 13 Kasım 2018 Son dakika... Adana Demirspor`un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural oldu! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı. Türkiye'de daha önce bir çok takımı çalıştıran efsane isim Yılmaz Vural uzun bir aradan sonra sahalara geri döndü... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:30 | 13 Kasım 2018
Afjet Afyonspor Serhat Gülpınar Spor Toto 1. Lig
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