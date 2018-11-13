Adana Demirspor’un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural oldu!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da yeni teknik direktör Yılmaz Vural oldu. Geçtiğimiz hafta Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler, Yılmaz Vural’ı göreve getirdi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak bu sabah saatlerinde önce İrfan Buz ile bir görüşme gerçekleştirdi ancak anlaşma sağlanamadı. Daha sonra Yılmaz Vural ile bir araya gelen Sancak tecrübeli teknik adamla el sıkışarak takımın başına getirdi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya varmıştır.

Başkanımız Murat Sancak yaptığı açıklamada “ Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkı sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız Yılmaz Vural ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. HOŞGELDİN hocam” dedi.

Teknik direktörümüz Yılmaz Vural Çarşamba günü takımıyla ilk antrenmanına çıkacak.

İŞTE YILMAZ VURAL’IN DAHA ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR:

2018 Giresunspor

2017 Göztepe

2016 Adana Demirspor

2015 Gençlerbirliği

2015 Kardemir Karabükspor

2014-2015 Osmanlıspor FK

2014 Mersin İdmanyurdu

2012-2013 Elazığspor

2012 Sakaryaspor

2011 Atiker Konyaspor

2009-2011 Kasımpaşa

2008-2009 Kocaelispor

2008 Manisaspor

2005-2007 Antalyaspor

2005 MKE Ankaragücü

2004 Çaykur Rizespor

2003-2004 Adanaspor

2001 Diyarbakırspor

2000-2001 Denizlispor

1999-2000 Bursaspor

1999 Çanakkale Dardanel SK

1998-1999 Atiker Konyaspor

1997-1998 Gençlerbirliği

1997 Trabzonspor

1996-1997 Sarıyer

1995 Eskişehirspor

1993-1994 Gaziantepspor

1991-1993 Bursaspor

1991 Adanaspor

1990-1991 Karşıyaka

1989-1990 Bursaspor

1989 Samsunspor

1988-1989 Antalyaspor

1986-1988 Malatyaspor

Adana Demirspor'da Hakan Kutlu'nun görevine son verildi Adana Demirspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu'nun görevine, bugün oynanan Altay maçının ardından son verildi. İlgili Haberi Oku