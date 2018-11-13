Adana Demirspor’un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural oldu!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da yeni teknik direktör Yılmaz Vural oldu. Geçtiğimiz hafta Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler, Yılmaz Vural’ı göreve getirdi.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak bu sabah saatlerinde önce İrfan Buz ile bir görüşme gerçekleştirdi ancak anlaşma sağlanamadı. Daha sonra Yılmaz Vural ile bir araya gelen Sancak tecrübeli teknik adamla el sıkışarak takımın başına getirdi.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA:
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya varmıştır.
Başkanımız Murat Sancak yaptığı açıklamada “ Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkı sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız Yılmaz Vural ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. HOŞGELDİN hocam” dedi.
Teknik direktörümüz Yılmaz Vural Çarşamba günü takımıyla ilk antrenmanına çıkacak.
İŞTE YILMAZ VURAL’IN DAHA ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR:
2018 Giresunspor
2017 Göztepe
2016 Adana Demirspor
2015 Gençlerbirliği
2015 Kardemir Karabükspor
2014-2015 Osmanlıspor FK
2014 Mersin İdmanyurdu
2012-2013 Elazığspor
2012 Sakaryaspor
2011 Atiker Konyaspor
2009-2011 Kasımpaşa
2008-2009 Kocaelispor
2008 Manisaspor
2005-2007 Antalyaspor
2005 MKE Ankaragücü
2004 Çaykur Rizespor
2003-2004 Adanaspor
2001 Diyarbakırspor
2000-2001 Denizlispor
1999-2000 Bursaspor
1999 Çanakkale Dardanel SK
1998-1999 Atiker Konyaspor
1997-1998 Gençlerbirliği
1997 Trabzonspor
1996-1997 Sarıyer
1995 Eskişehirspor
1993-1994 Gaziantepspor
1991-1993 Bursaspor
1991 Adanaspor
1990-1991 Karşıyaka
1989-1990 Bursaspor
1989 Samsunspor
1988-1989 Antalyaspor
1986-1988 Malatyaspor